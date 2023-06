Star Wars Outlaws : le jeu de Massive Entertainment (Ubisoft) dévoile son héroïne dans une première bande-annonce cinématique

L'un des premiers jeux dévoilés lors du Xbox Games Showcase de ce dimanche nous provient de chez Ubisoft et plus précisément de Massive Entertainment. Non, ce n'était pas Avatar: Frontiers of Pandora, mais le projet Star Wars annoncé en 2021 et dont nous ne savions officiellement rien jusqu'à présent. Faites place à Star Wars Outlaws et son héroïne originale Kay Vess !

Ce premier aperçu sert à planter le décor, qui sera un open world dans cette galaxie très lointaine et nous plongera dans le monde du crime organisé.

Découvrez le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert se déroulant entre les évènements de L'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Explorez des planètes variées, célèbres et inconnues, à travers la galaxie. Risquez le tout pour le tout en incarnant Kay Vess, une vaurienne en pleine ascension recherchant liberté et moyens de commencer une nouvelle vie aux côtés de son compagnon, Nix. Combattez, volez et gardez une longueur d'avance sur les syndicats du crime en rejoignant les hors-la-loi les plus recherchés de l'univers. La galaxie regorge d'opportunités pour qui est prêt à prendre des risques.

Star Wars Outlaws sortira en 2024 sur Xbox Series X|S, mais il faut évidemment s'attendre à le voir sur PS5 et PC. Nous en apprendrons davantage à son sujet demain soir lors de l'Ubisoft Forward avec du gameplay.