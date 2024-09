Star Wars Outlaws : les missions les plus chiantes du jeu vont changer, ouf

Star Wars Outlaws n'aura pas été le jeu vidéo parfait attendu par tous les fans de la licence. Si le titre d'Ubisoft et Massive Entertainment propose de très bonnes choses, que ce soit du côté de l'immersion, de la direction artistique ou de l'écriture, il comporte des défauts parfois crispants. Heureusement, les développeurs en sont conscients.

Le directeur créatif Julian Gerighty s'est entretenu avec GamesRadar+ au sujet des missions d'infiltrations, et plus particulièrement celles nous obligeant à rester discrets. La moindre alarme et c'est le Game Over, ce qui est particulièrement frustrant pour tout le monde. Même pour le développeur :

Vous pensez probablement à l'une des premières missions à Mirogana, qui est incroyablement éprouvante. Et pour moi, c'est une erreur, et c'est quelque chose sur laquelle nous allons travailler pour l'améliorer. Je ne pense pas que cela signifie supprimer complètement l'état d'échec, mais je pense qu'il y a des millions de choses faciles à faire pour rendre le jeu beaucoup plus agréable et compréhensible. Nous ne voulons pas que cela paraisse injuste. Et aujourd'hui, je pense que cela paraît injuste. Et croyez-le ou non, ce n'était pas notre intention. C'est plutôt quelque chose qui s'est glissé dans la semaine dernière et que nous sommes déjà en train de corriger pour un patch qui sortira peut-être dans 10 jours.

Les développeurs de Star Wars Outlaws voulaient surtout créer une sorte de tension, mais le résultat actuel n'est clairement pas satisfaisant. Massive Entertainment reste à l'écoute des joueurs et n'hésitera pas à retravailler d'autres missions du jeu, si les fans ne s'amusent pas, mais il pourra aussi faire machine arrière si les changements ne sont pas appréciés par la majorité des joueurs.

Le premier changement devrait arriver la semaine prochaine, mais dommage, le jeu est déjà disponible depuis une dizaine de jours. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Star Wars Outlaws à 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Star Wars Outlaws : pas de nouvel espoir pour Ubisoft