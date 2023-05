Marathon : Bungie dévoile son prochain jeu, un extraction shooter PvP ressuscitant sa licence de science-fiction

Bungie était présent en force lors du PlayStation Showcase, avec d'un côté un teaser pour Destiny 2 : La Forme Finale faisant revenir Cayde-6 et de l'autre une toute première bande-annonce d'un jeu presque secret sur lequel le studio travaille, Marathon. Oui, « presque », car les rumeurs étaient déjà passées par là en fin d'année dernière. Au cas où vous ne connaîtriez pas le passé du studio, il s'agit là d'une de ses anciennes licences formant une trilogie dont les jeux sont parus en 1994, 1995 et 1996 sur ordinateurs, disponibles gratuitement ici pour les curieux. Ce Marathon nouvelle génération prendra la forme d'un jeu de tir par extraction PvP à destination des PS5, Xbox Series X|S et PC, qui proposera du cross-play et des sauvegardes multiplateformes. Durant l'évènement c'est un simple teaser cinématique qui a été partagé, servant à introduire son univers et sa direction artistique bien marquée.

Voici un résumé de ce que proposera le jeu :

Ce jeu de tir par extraction en JcJ se déroule sur la mystérieuse planète Tau Ceti IV. Dans Marathon, les joueurs prendront le contrôle des Coureurs, des mercenaires cybernétiques conçus pour survivre à l'environnement hostile de la planète, et devront explorer la colonie perdue qui occupait autrefois la surface de Tau Ceti. Les joueurs pourront se lancer en solo ou en groupe de trois à la recherche de mystérieux artéfacts, mais aussi de butin, de nouvelles armes et d'équipement qu'ils pourront ajouter à leur collection.

Le CEO du studio et les responsables du projet ont évidemment commenté l'annonce :

« Marathon est le début d'une aventure incroyable pour Bungie, qui s'inspire de l'histoire légendaire de notre studio et nous pousse vers l'avenir », annonce le General Manager de Marathon, Scott Taylor. « Nous avons appris de nombreuses leçons après trente ans à créer des mondes uniques et des expériences innovantes en JcJ, et nous les intégrons aujourd'hui à ce jeu qui ne ressemble en rien à ce que Bungie a déjà produit, que ce soit au niveau de ses graphismes, des sons et du style de jeu. » « Même à cette étape du développement, c'est incroyable de voir la créativité et l'excitation autour de ce jeu chez Bungie » nous dit Christopher Barrett, Game Director de Marathon. « Notre équipe est dévouée pour créer une expérience de jeu centrée sur le JcJ, avec beaucoup de tension et d'excitation, et basée dans un monde en ligne dynamique et riche où les actions des joueurs auront des conséquences pour chaque nouvelle saison. » « Il s'agit d'un moment important pour Bungie, alors que nous continuons d'évoluer pour devenir un studio multi-jeux », annonce le PDG de Bungie, Pete Parsons. « Plus de trente ans de passion à créer des jeux incroyables nous ont menés ici et nous guident pour l'avenir. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, que ce soit pour rassembler l'équipe de développement de Marathon ou pour soutenir Destiny dans les années à venir. Nous travaillons avec nos partenaires chez PlayStation, pour que la vision que nous avons de Bungie en tant que studio riche en divertissement devienne réalité. Bien sûr, nous n'oublions pas notre principale mission : créer des mondes qui inspirent l'amitié. »

Mais ça ne s'est pas arrêté là, car un ARG comme sait si bien le faire le studio a ensuite débuté, tout un tas d'éléments étant présents dans cette vidéo et en dehors, dont un compte Twitter @We_Are_Mida, un nom d'arme connu des joueurs de Destiny et qui provient à la base de Marathon. Ce jeu de piste a mené à la diffusion d'un ViDoc intitulé « Quelque part dans les cieux » expliquant la vision de l'équipe. Il y aura donc un système de saison avec de la narration environnementale au travers d'une map persistante, où les actions de la communauté pourront permettre de débloquer des zones inédites pour l'ensemble des joueurs. Les manières de jouer sont décrites comme variées, même si cela reste encore assez abstrait. Ce qui est sûr, c'est que nous savons désormais où sont partis les membres de l'équipe PvP qui travaillait avant sur Destiny 2. D'ailleurs, Marathon disposera de serveurs dédiés.

Marathon se dirige actuellement vers son alpha et l'équipe va donc se concentrer sur le développement plutôt que la communication prochainement, mais quand elle reviendra, ce sera avec du gameplay.