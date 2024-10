Marathon : Joe Ziegler clarifie l'état actuel du prochain jeu de Bungie et introduit plusieurs personnages jouables

Fin mai 2023, Bungie révélait officiellement Marathon, un extraction shooter dans l'univers de l'une de ses anciennes licences à destination des PS5, Xbox Series X|S et PC. Sa première bande-annonce cinématique témoignait d'une direction artistique pour le moins fascinante, le studio de Bellevue se ratant rarement de ce côté. Depuis, c'est officiellement le silence radio, mais nous avions toutefois appris une nouvelle fort étonnante en termes de timing en mars dernier, à savoir que son directeur Christopher Barrett n'était plus à la barre depuis juin 2023, remplacé par Joe Ziegler, bien connu pour avoir occupé ce rôle sur Valorant. Bon, nous en avons récemment appris la raison, à savoir qu'il a été licencié pour comportements inappropriés... Quoi qu'il en soit, la dimension hero shooter qui circulait en rumeur laissait toujours perplexe. Par ailleurs, suite aux licenciements de cet été, les efforts du studio sont désormais concentrés sur Destiny 2 et donc ce nouveau jeu. Après un tweet redonnant vie au compte du projet, c'est une vidéo qui a été postée. N'attendez pas une révélation de gameplay, elle n'est clairement pas là pour ça.

Premièrement, Joe Ziegler clarifie une chose, Marathon est bel et bien toujours un extraction shooter à la sauce Bungie, c'est à dire une expérience où nous devons survivre dans un milieu hostile aussi bien face à des ennemis contrôlés par l'IA que d'autres joueurs. Bref, des parties en PvPvE durant lesquelles nous pourrons remplir des quêtes et trouver du loot (armes, équipement avec des statistiques, utilitaires consommables comme des mines, grenades et objets de soin) servant à améliorer notre Coureur pour devenir plus puissant, du moins en restant vivant, car sinon tout sera perdu. Sans détour, il n'hésite pas à dire que ce jeu n'est pas fait pour tout le monde, ce qui a le mérite d'être clair.

Et en parlant des Coureurs, au pluriel, il nous fait comprendre que nous aurons bien affaire à différents personnages disposant chacun d'un petit nombre de capacités spécifiques par-dessus lesquelles viendra se rajouter notre personnalisation. Bon, s'ils sont tous aussi réussis que la jeune femme présente sur l'un des visuels inédits, les joueurs devraient y trouver leur compte. Il est d'ailleurs d'ores et déjà utilisé sur Steam, accompagné du nouveau logo du jeu, légèrement modifié par rapport au précédent. Par ailleurs, vous pouvez ajouter Marathon à notre liste de souhaits sur la plateforme de Valve et le PlayStation Store.

En termes de lore, les développeurs utiliseront les mystères de la licence, son côté psychologique et horrifique avec une atmosphère inquiétante tout en modernisant l'ensemble en y apportant notamment une histoire inédite. Ces dernières années, ils ont effectué « beaucoup de changements agressifs » en itérant leur concept, faisant tester le jeu à des joueurs. Divers éléments sont à des stades de développement différents, mais les environnements commencent à s'assembler d'une belle manière. Le statut des modèles d'ennemis est qualifié « d'état précoce » et ils sont toujours en cours d'itération. Il va donc falloir patienter que tous les éléments commencent à bien s'emboîter avant de voir réellement ce que sera Marathon.

Du côté des concept arts montrés, le principal dépeint donc une Coureuse actuellement baptisée Thief (Voleuse), tandis que l'autre met en scène Stealth (Discrétion). Il faudra attendre le milieu de l'année 2025 pour en voir davantage. L'an prochain, Bungie va progressivement augmenter le nombre de joueurs pour ses playtests et si nous lisons entre les lignes, une alpha ou bêta pourrait donc être organisée.

Par les créateurs de Halo et Destiny… Un gigantesque vaisseau fantôme erre en orbite basse près d'une colonie perdue de Tau Ceti IV. Les 30 000 êtres qui appelaient ce lieu leur foyer ont disparu sans laisser de trace. D'étranges signaux révèlent la présence de mystérieux artéfacts, d'IA restées longtemps en sommeil et de multiples trésors. Devenez un Coureur dans le prochain jeu de tir par extraction en JcJ de Bungie, Marathon. Vous êtes un mercenaire cybernétique qui s'aventure dans l'inconnu, dans un combat pour la gloire et la fortune où chaque course peut mener au succès.

Concord ayant été un four monumental, Sony Interactive Entertainment doit plus que jamais compter sur Marathon du côté de ses projets live service.

En attendant d'en savoir plus, les trois jeux Marathon sont disponibles gratuitement sur Steam, Classic Marathon 2 étant paru le 12 juillet et Classic Marathon Infinity le 22 août.