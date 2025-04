Marathon s'offre un court-métrage cinématique haletant et d'une rare beauté, réalisé par Alberto Mielgo

Ce samedi, Bungie a enfin levé le voile sur le gameplay de Marathon au cours d'une présentation en direct depuis ses locaux, son premier véritable nouveau jeu en l'espace de onze ans, les deux Destiny étant considéré comme un tout. Vous pouvez retrouver tous les détails concernant cet extraction shooter dans notre article dédié. En guise de one more thing, nous avons eu droit à une belle surprise qui nous a littéralement fait dire que le studio aurait peut-être plutôt dû se lancer dans la création de films dans cet univers, même si nous ne doutons pas du talent des développeurs en ce qui concerne le gunplay. En effet, c'est un court-métrage vraiment prenant qui a été diffusé, né d'une collaboration avec le talentueux réalisateur Alberto Mielgo et son studio d'animation pinkman.tv.

Si vous ne le connaissez pas, c'est à lui que nous devons deux courts-métrages de l'anthologie animée Love, Death + Robots, à savoir Jibaro pour la saison 3 et Le Témoin en saison 1. Oui, avec un nom pareil, nous pouvons dire que c'est le destin qui l'a mené à proposer cette œuvre.

La première fois que j'ai lu sur l'univers et les personnages de Marathon, j'ai trouvé que tout était mystérieux et étrangement poétique. Les concepts de futilité et d'endurance me sont immédiatement venus à l'esprit, et j'ai ressenti le besoin d'écrire là-dessus. Le travail artistique riche et dynamique de l'équipe a créé une connexion immédiate. Tout est très inspirant et invite à la réflexion. - Alberto Mielgo

Comme nous l'avons déjà évoqué, le récit de Marathon reste encore à écrire, malgré le cadre posé. Bungie a toutefois indiqué sa volonté de proposer « une histoire riche, aussi bien en jeu qu'en dehors » et de « raconter des histoires et construire un monde dans lequel elles pourront prendre forme et évoluer ». Cela passera donc notamment par l'ajout de nouveaux mystères chaque saison avec des histoires inédites, des évènements in-game communautaires, missions et objets à collectionner, mais aussi d'autres initiatives comme le récent ARG.

La directrice narrative du jeu n'est autre que Julia Nardin, qui était précédemment senior narrative lead sur le contenu saisonnier de Destiny 2 de la Saison de l'Arrivée à la Saison des Séraphins avant d'occuper le même rôle qu'actuellement concernant tout l'univers de nos Gardiens et de superviser La Forme Finale. Ce n'est qu'en juin dernier après ce lancement qu'elle est donc passée sur Marathon. Voici ce qu'elle a déclaré au détour du communiqué de presse paru à la suite de la présentation :

Cette nouvelle version de Marathon est une refonte des jeux originaux, mais aussi leur digne successeur. Nous voulons honorer l'histoire de la franchise tout en créant un nouveau point d'entrée pour les fans. Ceux qui suivent Bungie depuis le début reconnaîtront des personnages, des lieux et des évènements de la trilogie originale, mais ils découvriront peut-être que ces évènements n'ont pas eu lieu exactement comme ils se le rappellent. - Julia Nardin

Sur le PlayStation Blog, le responsable de la narration Jonathan Goff a également évoqué cet aspect du jeu et il a été dit que « les joueurs devront décider, de façon individuelle ou collective, de ce qu'ils voudront faire des vérités, des mensonges et des conséquences issues des mystères de Tau Ceti ».

La complexité des histoires, des évènements et des personnages de la trilogie d’origine a permis d’établir tout un univers de découvertes, de surprises et de faux-semblants. Les joueurs étaient encouragés à découvrir par eux-mêmes les histoires auxquelles ils étaient confrontés, soit en tant qu’observateurs passifs, soit en menant activement l’enquête à la recherche d’informations dans les terminaux informatiques et l’environnement. Nous avons pleinement tiré parti de cette approche pour étendre et développer l’univers connu de Marathon à travers un regard nouveau : celui des Coureurs, qui arrivent dans le monde de Tau Ceti IV et de Marathon pour découvrir ses secrets. Au fond, nous ne voulons pas nous contenter de raconter une histoire dans Marathon. Nous voulons construire des mondes où plusieurs histoires pourront s’épanouir. - Jonathan Goff

La licence ayant déjà joué avec le concept de multiples lignes temporelles, celle de ce Marathon sera sans doute inédite.

Pour en revenir au court-métrage qui a été achevé le 22 mars 2025 et que nous vous conseillons de regarder en 4K, en plus d'avoir Ben Starr en tant que narrateur, il met principalement en scène les Coureurs Glitch (Erica Lindbeck), Blackbird (Nika Futterman), Locus et Void (Elias Toufexis), ce dernier étant également le voice director du jeu, les fans d'Adam Jensen apprécieront, ainsi qu'une IA baptisée ONI (Donnla Hughes). Notez que la vision artistique du créateur pourrait ne pas refléter à l'identique tous les éléments du jeu, à commencer par la représentation de l'UESC Marathon, le vaisseau colonie littéralement encastré dans la lune Deimos de Mars qui est ici en orbite de Tau Ceti IV, même à la fin lorsque nous pouvons constater les dégâts subits. Il suffit de revoir la vidéo de mai 2023 pour constater les différences, à moins qu'il y ait eu un changement esthétique depuis.

Ensuite, notez que les paroles de la voix off sont des extraits du poème Ozymandias de Percy Bysshe Shelley, qui volontairement ou non nous rappelle sous certains aspects le monde natal du Témoin avant la rencontre du Voyageur. Ensuite, la musique contenue dans l'implant que se transmettent volontairement ou non les différents Coureurs est le concerto en ré mineur BWV 974 II. Adagio transcrit par Jean-Sébastien Bach pour le clavecin et initialement composé par Alessandro Marcello pour le hautbois.

Plusieurs évènements catastrophiques prenant place sur Tau Ceti IV sont d'abord dépeints, avec des indications temporelles, la première étant d'ailleurs déjà connue des fans. Le 3 juillet 2794, des employés de NuCaloric (ça c'est de la combinaison spatiale qui claque !) sont témoins d'une pluie de météores sur l'UESC Marathon et la planète, un évènement du lore connu comme étant une attaque de la race extraterrestre appelée Pfhor. Le 13 mars 2812, un employé s'occupant de traiter les cultures d'une arcologie meurt soudainement. Nous voyons ensuite ce qui ressemble à un Compiler des S'pht. Le 21 décembre 2827, un autre membre du personnel subit une attaque, le faisant littéralement léviter puis exploser. Le 16 septembre 2893, nous avons un aperçu des fameux vers de Sekiguchi Genetics capables de tisser les corps biosynthétiques des Coureurs, à commencer par Glitch, que nous voyons s'éveiller.

Près d'un siècle s'est donc écoulé et Void découvre ce qu'il reste du véhicule vu au départ, où il trouve l'implant musical, alors qu'il est accompagné par Locus et Blackbird. Le concept même d'extraction shooter est alors mis en lumière avec la récupération de ressources utiles. Par la suite, l'escouade se fait attaquer par les unités de sécurité de l'UESC. Au moins, contrairement à ce qui sera finalement proposé en jeu, ils ne disparaissent pas comme par magie lorsqu'ils sont tués.

En parallèle, nous voyons Glitch dans une sorte de confessionnal, arborant différentes skins qui pourraient donc être des éléments cosmétiques in-game. C'est de toute beauté et bien loin de l'esthétique de Destiny ou Halo, de quoi donner sa propre identité visuelle au jeu. Subtilement, nous comprenons qu'il s'agit à chaque fois d'un nouveau corps (et ce n'est visiblement pas donné) et que ces mercenaires ont sacrifié une part de leur humanité en échange de cette quasi-immortalité puisque leur conscience est transférée dans un nouveau cadre à leur mort, ce qui semble entraîner quelques effets secondaires puisque la jeune femme finit par ne même plus se reconnaître étant enfant... C'est aussi valable pour Void à la fin, bien que ce dernier n'en ait clairement rien à faire. Sa route croise justement celle de l'équipe de Glitch, qui inclut les deux autres Coureurs non nommés et que nous ne voyons pas en action. Toute la dimension PvPvE est ensuite résumée en quelques séquences intenses, montrant que la mort finira par nous tomber dessus à un moment ou un autre.

Espérons qu'à la sortie de Marathon le 23 septembre prochain les joueurs soient aussi enthousiasmés par l'expérience que par ce court-métrage. En attendant, vous pouvez découvrir gratuitement la trilogie originale qui était ressortie sur Steam.