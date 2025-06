Marathon va-t-il sortir comme le prévoit SIE ? Les ambitions de PlayStation avec les jeux live service remises sur la table

La semaine dernière, les responsables de chez Sony Interactive Entertainment ont fait le point sur leur stratégie actuelle. L'ambition de renforcer ses capacités sur le marché des jeux live service a été rappelée, puisque l'échec cuisant de Concord et l'annulation de projets non officialisés en interne ne les a clairement pas refroidis. Outre Fairgames à l'avenir, sans Jade Raymond, c'est Marathon qui était positionné comme le prochain jeu arborant ce modèle. Il pourrait bien finir par ne pas voir le jour avant lui puisque nous avons appris ce mardi son report sans aucune nouvelle date en vue... Revenons donc un peu en arrière pour voir ce qui était dit à son sujet par Hermen Hulst au cours de la session de questions-réponses que nous avons déjà traitée sur bien d'autres sujets.

Pour commencer, il a été demandé si les investissements de capitaux dans ce type de projet avaient été diminués, ce à quoi il a notamment été rappelé que la moitié des revenus de Helldivers 2 proviennent de sa monétisation via les microtransactions. L'appât du gain est donc visiblement bien trop gros pour lâcher l'affaire, mais rappelons que ce succès a été une véritable surprise. Le CEO du Studio Business Group est toutefois conscient des défis associés à de telles productions, tout en les voyant comme de grandes opportunités.

Nous restons déterminés à bâtir un portefeuille de [jeux] live service diversifié et résilient. MLB Show, Destiny 2 et Helldiver 2 ont établi des communautés de joueurs durables et constituent une base solide pour nos ambitions dans ce domaine. Nous capitalisons sur ces succès et tirons parti des enseignements clés pour affiner nos capacités. Nous sommes impatients de présenter nos progrès avec Marathon , notre nouveau titre Bungie.

Concernant Marathon, la fin de ce commentaire semble avoir bien vieilli... Il avait alors été dit qu'il sortirait au cours de l'année fiscale actuelle, soit avant le 31 mars 2026. Pour autant, et comme le montre le report qui vient d'avoir lieu, la précipitation ne devrait pas être de mise, Concord ayant d'ailleurs été mentionné dans les leçons à retenir. Les critères en interne ont ainsi été revus pour ne pas qu'une telle chose se reproduise, tout en évoquant comme justifications le marché ultra compétitif sur lequel il se plaçait et le fait qu'il n'a pas suffisamment résonné auprès des joueurs.

Nous sommes également très enthousiastes quant au lancement prévu de Marathon au cours de cet exercice.

Notre objectif est de sortir un titre audacieux, innovant et profondément engageant. Ce sera le premier nouveau titre Bungie depuis plus de dix ans, et nous sommes donc très impatients de le voir sortir. Nous suivons de près les cycles de test et celui de l'Alpha fermée que l'équipe vient de terminer.

Nous tirons les leçons de cette expérience. Nous utilisons les capacités d'analyse et de tests utilisateurs que nous avons développées pour comprendre l'engagement du public envers le titre. Ces retours sont certes variés, mais ils sont extrêmement utiles. C'est pourquoi nous effectuons ces tests. Les tests constants et la revalidation constante des hypothèses dont nous venons de parler sont, à mon avis, essentiels pour itérer et améliorer constamment le titre. Ainsi, lors du lancement, nous allons lui donner toutes les chances de succès possibles. Et ce cycle [consistant à] tester, itérer, tester à nouveau, c'est un élément clé du succès live service, à la fois avant le lancement, mais aussi tout au long de la vie du jeu. Et nous nous engageons à continuer à tirer parti de nos apprentissages pour maximiser l'engagement et la satisfaction des joueurs tout au long du cycle de vie du titre.