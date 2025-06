Marathon ne piquera pas un sprint pour sortir, Bungie annonce un inévitable report et fait des promesses en vue d'améliorations

En avril dernier, près de deux ans après son annonce initiale, Bungie tenait une présentation dans ses locaux afin de présenter Marathon, son extraction shooter destiné à relancer sa licence de FPS des années 90. Le plein de détails avait alors été donné, dont une date de sortie fixée au 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). À l'époque (oui, ça a rapidement mal vieilli), Borderlands 4 devait paraître le même jour, de quoi lui faire de l'ombre. Finalement, le jeu de Gearbox a été avancé, tandis que nous apprenons désormais un report qui était prévisible compte tenu des retours de l'Alpha fermée et de l'affaire entourant le plagiat artistique de l'artiste Antireal survenu dans la foulée. À cela s'est ajouté le franc succès du deuxième Tech Test d'ARC Raiders ayant eu lieu au même moment, autre extraction shooter désormais attendu fin octobre et développé par Embark Studios.

Cinématique d'intro de l'Alpha fermée

C'est donc sur son site que Bungie a partagé un court article quant à la suite des évènements pour Marathon, que nous avons traduit :

Merci non seulement pour vos retours enthousiastes concernant la révélation de Marathon et le playtest Alpha, mais aussi pour votre patience pendant que nous prenions le temps de vous écouter attentivement et de planifier nos prochaines étapes.

À travers chaque commentaire et chaque conversation en temps réel sur les réseaux sociaux et Discord, votre voix s'est exprimée clairement et avec force. Nous avons pris cela à cœur et savons qu'il nous faut plus de temps pour faire de Marathon un jeu qui reflète véritablement votre passion. Après de nombreuses discussions au sein de notre équipe de développement, nous avons pris la décision de reporter la sortie du jeu prévue le 23 septembre.

Le test Alpha nous a permis de calibrer et de concentrer le jeu sur ce qui le rendra unique et captivant : la survie sous pression, le mystère et le lore à chaque tournant, les défis endgame de type Raid et le système de combat FPS emblématique de Bungie.

Nous mettons ce temps à profit pour donner à l'équipe les moyens de créer l'expérience intense et à enjeux élevés qui caractérise un titre comme Marathon. Cela implique de renforcer la relation entre les développeurs et les voix les plus importantes du jeu : nos joueurs.

Au cours des prochains mois, nous poursuivrons les tests fermés (incluant les participants de l'Alpha) afin de déployer les mises à jour de gameplay et de tester les nouvelles fonctionnalités dès leur mise en ligne.

Voici les zones sur lesquelles nous allons nous concentrer dans l'immédiat :

Améliorer le jeu de survie :

: Des rencontres IA plus stimulantes et engageantes ;



Des parties plus gratifiantes, avec de nouveaux types de butin et des évènements dynamiques ;



Des combats plus intenses et stratégiques.

Doubler la mise quant à l'univers Marathon :

Une fidélité visuelle accrue ;



Plus de récit et de narration environnementale à découvrir et avec lesquels interagir ;

Un ton plus sombre, fidèle aux thèmes de la trilogie originale.

Des expériences sociales plus nombreuses :

Une meilleure expérience de jeu en solo et en duo ;



Un chat de proximité pour donner vie à des histoires sociales.

Nous vous recontacterons plus tard cet automne pour vous faire part de nos progrès et de la nouvelle date de sortie du jeu. Merci encore pour votre patience et, surtout, pour votre passion. Vos retours réguliers nous aideront à faire de Marathon l'expérience de jeu incroyable qu'elle peut être, comme nous le savons tous.