Marathon : la trilogie classique de Bungie débarque sur Steam en commençant par le jeu de 1994

Avant Destiny et Halo, Bungie a développé bien d'autres jeux dans les années 90, dont la trilogie Marathon. La licence va faire son retour dans les années à venir au travers d'un reboot annoncé en mai 2023 comme étant un extraction shooter PvP. Depuis, son directeur créatif Christopher Barrett a été remplacé par Joe Ziegler et il a été rapporté que l'orientation du projet aurait changé pour nous faire incarner différents héros... En attendant d'avoir des nouvelles officielles de ce Marathon moderne, c'est son ancêtre qui refait parler de lui.

C'est ce vendredi 10 mai 2024 que Bungie a annoncé l'arrivée sur Steam de Marathon (1994), appelé sur la boutique de Valve Classic Marathon. Le FPS y est gratuit et c'est bien normal, puisqu'il s'agit de la continuation du projet communautaire Aleph One. C'est toutefois assez rare qu'un développeur soutienne aussi ouvertement ce type d'initiative sans vouloir se faire de l'argent sur de vieilles gloires d'antan, d'autres devraient en prendre de la graine ! 12 Succès Steam sont d'ailleurs inclus pour les amateurs de récompenses virtuelles qui voudraient (re)découvrir ce classique. Cette version supporte également une interface pour écran large, une interpolation à plus de 60 fps, de l'audio de position et un filtrage 3D pour les joueurs souhaitant un peu plus que le titre de l'époque tournant sur les machines d'aujourd'hui.

Classic Marathon - Des forces extraterrestres sont montées à bord du navire colonisateur UESC Marathon dans le système Tau Ceti, en orbite autour de la première colonie interstellaire de l'humanité. La situation est désastreuse et en tant qu'agent de sécurité affecté au Marathon, votre devoir est de défendre le navire et son équipage contre la menace extraterrestre.

Par ailleurs, Marathon 2: Durandal et Marathon Infinity vont eux aussi paraître sur Steam prochainement sous les noms Classic Marathon 2 et Classic Marathon Infinity.

Classic Marathon 2 - Tout juste après votre triomphe sur le vaisseau colonial Marathon, vous êtes capturé par l'IA incontrôlable Durandal pour exécuter ses ordres dans une partie lointaine de la galaxie. Dans les ruines d’une ancienne civilisation, vous devez rechercher les restes d'un clan perdu et découvrir leurs secrets enfouis depuis longtemps. Combattez des adversaires anciens et terribles, avec des armes sophistiquées et des stratégies sournoises, tout en luttant pour échapper au cauchemar extraterrestre...

- Tout juste après votre triomphe sur le vaisseau colonial Marathon, vous êtes capturé par l'IA incontrôlable Durandal pour exécuter ses ordres dans une partie lointaine de la galaxie. Dans les ruines d’une ancienne civilisation, vous devez rechercher les restes d'un clan perdu et découvrir leurs secrets enfouis depuis longtemps. Combattez des adversaires anciens et terribles, avec des armes sophistiquées et des stratégies sournoises, tout en luttant pour échapper au cauchemar extraterrestre... Classic Marathon Infinity - Marathon Infinity reprend l'univers fermé de la série Marathon et le fait exploser. La campagne solo/coopérative Blood Tides of Lh'owon est un scénario de 20 niveaux comportant de nouveaux ennemis, textures et armes. De plus, le scénario apporte un éclairage nouveau et surprenant sur les personnages de l'histoire et le sens des évènements. Après avoir vaincu le Pfhor et réveillé les anciens restes du S'pht, le joueur fait désormais face à un monde où les amis deviennent des ennemis et où tout n'est pas ce qu'il semble être...

En attendant d'en savoir plus sur Marathon, Destiny 2 : La Forme Finale peut de son côté être précommandé chez Gamesplanet au prix de 44,99 €.