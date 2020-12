CINEMA : Wonder Woman 1984, l'Amazone fait un détour à la CCXP Worlds dans un nouveau trailer avant sa sortie

Un an après la toute première bande-annonce explosive de Wonder Woman 1984, qui avait été dévoilée dans le cadre de la CCXP19 de São Paulo, Warner Bros. Entertainment a tenu à marquer le coup avec une nouvelle (et dernière ?) vidéo diffusée lors de la CCXP Worlds, un évènement en ligne qui n'a pas spécialement été intéressant concernant les projets de la société.

Bande-annonce en VF

Si le précédent trailer était surtout porté sur l'action avec notamment l'opposition entre Wonder Woman et Cheetah, c'est avec plus de légèreté que nous retrouvons l'héroïne dans ce qui a tout d'une vidéo réalisée pour les fêtes de fin d'année, musique de Noël comprise. Celle-ci est narrée par la mère de Diana, Hippolyte, et met donc l'accent sur l'héroïsme de sa progéniture en nous resservant globalement les mêmes scènes déjà vues maintes fois. Alors que les premiers retours des critiques font état d'un long-métrage empli d'optimisme et de positivisme, il est clair que l'accent a été mis sur ce message apaisant à une époque où nous en avons tous besoin.

Bande-annonce en VOSTFR

Nous pourrons juger en salles du résultat à compter du 16 décembre en France si tout se passe bien. D'ici là, vous pouvez toujours découvrir le précédent film de Patty Jenkins la mettant en scène, vendu 7,90 € en Blu-ray sur Amazon(e).

Lire aussi : CINEMA : Dune, The Suicide Squad, Matrix 4, Mortal Kombat et tous les films Warner de 2021 sortiront aussi directement en streaming sur HBO Max