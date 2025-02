Batman : un nouveau jeu solo chez Rocksteady ? Ça se précise

Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, s'est entretenu avec plusieurs employés de Warner Bros. Games, qui travaillent ou travaillent dans ses studios. L'éditeur est dans la tourmente ces derniers mois, la faute à de multiples lancements ratés, que ce soit Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus ou Harry Potter: Champions de Quidditch. Le journaliste évoque surtout un développement très compliqué pour le jeu Wonder Woman de Monolith Productions, mais aussi un jeu live service Batman (transformé en Gotham Knights) et un jeu solo Flash annulés chez WB Games Montreal ou encore une suite à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et du contenu additionnel pour le premier opus chez Avalanche Software. Rien de bien palpitant ou d'inédit ici.

Jason Schreier évoque également le cas de Rocksteady, bien connu pour l'excellente trilogie Batman: Arkham et pour l'oubliable et déjà oublié Suicide Squad: Kill the Justice League. Le président de Warner Bros. Games avait affirmé au studio que ce titre live service pourrait rapporter un milliard de dollars, il en a finalement fait perdre 200 millions. Sefton Hill et Jamie Walker ont fui avec quelques collègues pour fonder Hundred Star Games, le jeu de tir multijoueur live service est abandonné, alors que fait Rocksteady actuellement ? Eh bien le journaliste affirmait l'année dernière que le studio aiderait Avalanche Software pour la Definitive Edition de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, mais surtout :

Rocksteady envisage de revenir à Batman pour un jeu solo.

Oui, Jason Schreier déclare que le studio voudrait revenir à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire un jeu solo avec le Chevalier Noir de DC Comics. Cependant, les sources du journalistes affirment que « le nouveau projet est à des années de son lancement ». Pour rappel, Nick Baker de XboxEra dévoilait la même chose dès l'année dernière, autant dire que la rumeur fait grand bruit, mais Warner Bros. Games et Rocksteady n'ont rien confirmé pour le moment. David Haddad, président de Warner Bros. Games, va prochainement quitter son poste, le développeur devra sans doute soumettre son projet à son remplaçant, mais suite aux nombreux échecs de jeux live service ces dernières années, miser sur un jeu solo avec Batman à Arkham ou ailleurs semble être un bon pari.

Vous pouvez acheter Batman: Arkham Collection, qui regroupe Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition et Batman: Arkham Knight avec son Season Pass à partir de 25,11 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.