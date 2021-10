CINEMA : Dune : Deuxième partie officiellement annoncé avec un mois et une année de sortie !

Cela fait déjà plus d'un mois que Dune est projeté dans nos salles françaises et, malgré une sortie sur HBO Max aux États-Unis, le box-office affiche déjà plus de 220,74 millions de dollars de recette, dont plus de 40 millions de dollars pour le week-end d'ouverture aux USA, comme l'a rapporté IGN. Si vous avez vu ce long-métrage de Denis Villeneuve, nous n'êtes pas sans savoir qu'il n'adapte évidemment que le début de l'œuvre de Frank Herbert, s'inscrivant elle-même dans le cycle de Dune et ses six romans, se targuant d'ailleurs du sous-titre « Première partie » ou « Part One » à l'écran, puisque le réalisateur comptait dès le départ sortir une suite. Outre ses qualités apparentes, il nous laissait donc sur notre faim en sortant de la séance. Bonne nouvelle, le feu vert a été donné pour sa suite, Dune: Part Two va bel et bien être produit !

This is only the beginning...



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

La bonne nouvelle nous vient directement de Legendary Pictures, et Deadline partage au passage la fenêtre de sortie du film, fixée au mois d'octobre 2023. Nous retrouverons Denis Villeneuve derrière la caméra et Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atréides, ainsi que Dave Bautista en antagoniste, la brute Rabban Harkonnen, qui a commenté l'annonce. Il n'a d'ailleurs pas été seul, le compositeur Hans Zimmer ayant encore quelques morceaux dépaysants en stock pour nous immerger dans l'ambiance d'Arrakis comme il se doit. Bien sûr, nous devrions aussi retrouver Zendaya (Chani) et Rebecca Ferguson (Dame Jessica), cela va de soi. Du reste, il faudra prendre notre mal en patience avant d'avoir droit à un premier aperçu de cette suite.

To those who have supported @DuneMovie, and those who will go see it in the weeks ahead, thank you! Excited to share that Dune: Part Two is moving forward! pic.twitter.com/fANnH4qrAS — Vaxxed AF! #TeamPfizer Poor Kid Chasing Dreams. (@DaveBautista) October 26, 2021

The world of Dune continues. @DuneMovie: Part Two is moving forward! Thank goodness I have some music left. ???? pic.twitter.com/zqJwWYGl0Z — Hans Zimmer (@HansZimmer) October 26, 2021

D'ici là, vous pourrez revoir Dune : Première partie lorsqu'il sortira l'an prochain en Blu-ray, déjà en précommande sur Amazon en édition steelbook 4K au prix de 31,99 €. Sinon, le roman avec sa traduction révisée peut être lu dès 4,99 € au format numérique si vous êtes trop impatients.