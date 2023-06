CINEMA : Dune : Deuxième Partie pose ses enjeux narratifs dans un deuxième trailer sensationnel et explosif

Deux ans après l'excellent Dune de Denis Villeneuve, Warner Bros. Pictures va remettre le couvert en fin d'année avec sa suite directe à l'intitulé sans équivoque, Dune : Deuxième Partie. Nous avions pu découvert sa toute première bande-annonce en mai dernier, qui posait les bases de son intrigue en mettant l'accent sur une scène forcément attendue des fans de l'œuvre de Frank Herbert, la chevauchée du Shai-Hulud (ver des sables), et qui introduisait de nombreux personnages sur le retour ou nouveaux par rapport au premier film. Même si nous n'avions pas besoin d'en voir plus pour être convaincus de nous rendre en salle une fois de plus, un deuxième trailer bien plus long est venu ce jeudi poser clairement les enjeux narratifs, nous offrant son lot de scènes inédites et alléchantes.

Bande-annonce VOSTFR

Chani (Zendaya) et les Fremen vont devoir faire face à la menace des Harkonnen, comptant sur leur Prophète Paul Atréides (Timothée Chalamet) pour les mener à la victoire. Un titre que Gurney Halleck (Josh Brolin) lui conseille d'utiliser à son avantage, ce qui n'est pas au goût du protagoniste, qui a peur que ses visions se réalisent et plongent Arrakis dans le chaos.

Même s'il est hésitant au départ, Paul-Muad'Dib Atréides finira par accepter son héritage en tant que Duc d'Arrakis pour mener son peuple au combat. L'action sera donc au rendez-vous, en témoigne une grande scène de bataille, ainsi qu'un duel au couteau entre Paul et Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler), avec en toile de fond les manigances politiques de Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) et l'Empereur Shaddam IV (Christopher Walken).

Bande-annonce VF

Rendez-vous le 1er novembre 2023 pour découvrir ce Dune : Deuxième Partie.

