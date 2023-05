CINEMA : Dune : Deuxième Partie, Paul Atréides embrasse son destin dans la première bande-annonce de cette suite

C'est en fin d'année 2021 que nous avions pu découvrir Dune au cinéma, une période qui paraît déjà bien lointaine avec son actualité où tout tournait autour du COVID-19 et du Pass sanitaire. L'excellent film de Denis Villeneuve adaptant à nouveau l'œuvre culte de Frank Herbert n'était que la première pierre d'un édifice plus large et c'était donc sans surprise qu'une suite sobrement baptisée Dune : Deuxième Partie avait été officialisée quelques semaines seulement après la sortie du film. Sa diffusion était alors calée au mois d'octobre 2023, avant d'être légèrement repoussée au 3 novembre outre-Atlantique et donc au 1er novembre en France. Hier, Warner Bros. Pictures a mis en ligne une affiche promotionnelle très sobre et nous a donné rendez-vous pour la première bande-annonce ce mercredi, de quoi faire grimper l'excitation chez les fans. Alors, quoi de neuf du côté d'Arrakis ?

Bande-annonce VOSTFR

Sans surprise si vous connaissez les précédentes adaptations ou avez lu le premier roman, Paul Atréides (Timothée Chalamet), désormais allié avec les Fremen et la belle Chani (Zendaya), va prouver qu'il a l'étoffe d'un leader en chevauchant un Shai-Hulud (ver des sables) et rassembler le peuple d'Arrakis sous sa bannière pour lutter contre le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) et l'Empereur Shaddam IV (Christopher Walken), et ainsi venger sa maison.

Outre les plans toujours aussi léchés et la bande-son entêtante de Hans Zimmer, nous pouvons discerner quelques nouvelles têtes dont celle de Feyd-Rautha Harkonnen incarné par Austin Butler dans la séquence entièrement en noir et blanc, la princesse Irulan jouée par Florence Pugh et la Bene Gesserit Dame Margot sous les traits de Léa Seydoux.

Nous retrouvons également le neveu du baron Glossu Rabban (Dave Bautista), le maître d'armes Gurney Halleck (Josh Brolin), Dame Jessica (Rebecca Ferguson) et le chef de la tribu Sietch Tabr qu'est Stilgar (Javier Bardem). Le casting compte également dans ses rangs Charlotte Rampling, reprenant son rôle de la Bene Gesserit Gaius Helen Mohiam, et Stephen McKinley Henderson en tant que Thufir Hawat.

Bande-annonce VF

En attendant de pouvoir découvrir en salles Dune : Deuxième Partie, le Blu-ray du premier film est vendu 15 € à la Fnac.

