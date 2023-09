Dune: Spice Wars, de très grosses nouveautés enfin disponibles avec la version 1.0

C'est aujourd'hui que Dune: Spice Wars passe enfin en version 1.0. Le jeu de stratégie et de gestion façon 4X de Funcom et Shiro Games était disponible en early access depuis le mois d'avril 2022, il a déjà eu droit à pas mal de patchs et mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu et introduire du nouveau contenu.

Mais les studios lancent aujourd'hui la sixième mise à jour majeure pour faire passer Dune: Spice Wars en version 1.0. Un moment important pour les développeurs, mais aussi pour les joueurs qui peuvent découvrir des mises à jour communautaires supplémentaire et surtout une nouvelle faction, la Maison Ecaz. Les studios font le point :

Cette version complète apporte la sixième mise à jour majeure depuis l'entrée en accès anticipé de Dune: Spice Wars, ainsi que plusieurs mises à jour communautaires supplémentaires répondant spécifiquement aux attentes des joueurs. Durant cet accès anticipé, le jeu a connu une véritable croissance avec l'ajout du mode multijoueur, du mode Conquête, de la maison Corrino, de nouveaux bâtiments, d'unités militaires et aériennes, de régions, de tutoriels, d'améliorations de la qualité de vie et bien plus encore. Cette mise à jour introduit la Maison Ecaz, une nouvelle faction jouable qui possède des atouts uniques, tirant parti de sa grande connaissance de l'art et d'une approche particulière pour étendre son influence sur Arrakis. Dotée d'une armée fière et bien entraînée, elle constitue un adversaire de taille sur une planète meurtrière qui abrite les plus grandes puissances de l'univers. Tout au long de l'accès anticipé, les commentaires de la communauté ont été un élément clé du développement de Dune: Spice Wars. La mise à jour de lancement répond à plusieurs demandes de la communauté en apportant des améliorations aux points d'effectif, à l'eau et au ravitaillement, aux assassinats, aux terres des Fremens ainsi qu'aux tempêtes.

Nicolas Cannasse, PDG de Shiro Games, commente :

Après plus de trois ans de travail, nous sommes ravis de pouvoir inviter les joueurs à nous rejoindre sur Arrakis à l'occasion du lancement de Dune: Spice Wars en 1.0. Nombreux sont ceux qui, chez Shiro Games, ont passé d'innombrables heures immergés dans ce monde, que ce soit à travers les livres, les jeux de société, les films ou toute autre adaptation. Nous sommes très fiers d'avoir travaillé sur cette série emblématique et nous espérons que nos joueurs apprécieront leur séjour sur Arrakis !

Dune: Spice Wars est pour rappel uniquement disponible sur PC, vous pouvez le retrouver à 34,99 € sur Gamesplanet.