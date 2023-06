Dune: Spice Wars, la grosse mise à jour Conquest est lancée dans le 4X

Dune: Spice Wars est toujours en Early Access sur PC depuis le mois d'avril 2022, les développeurs de chez Shiro Games enchaînent les mises à jour pour améliorer l'expérience de jeu, le gameplay et le contenu, et ils publient cette semaine « la plus grande mise à jour » pour leur 4X.

Dune: Spice Wars accueille ainsi la mise à jour Conquest, qui rajoute un nouveau mode avec des scénarios, des avantages et des défis uniques, les joueurs devront ici atteindre le sommet de la chaîne alimentaire d'Arrakis, comme l'expliquent les développeurs :

Le mode Conquest encourage les joueurs à expérimenter de nouveaux styles de jeu pour chacune des maisons principales, en élargissant les possibilités grâce à de nouveaux avantages uniques et efficaces, tout en se confrontant à des scénarios exigeants. Chaque manche se déroule différemment et dure environ 10 heures. Au-delà de cette nouvelle fonctionnalité majeure, la mise à jour a bien d'autres avantages à présenter. Les tutoriels ont été étoffés, ce qui facilite grandement l'arrivée des nouveaux venus sur Arrakis. Des équilibrages et des ajouts majeurs ont été réalisés sur presque tous les aspects du jeu, avec des améliorations de l'espionnage, une refonte des assassinats, des optimisations au niveau de l'économie et un remaniement de l'interface de jeu. De plus, la mise à jour Conquest inclut de nouvelles régions, un nouveau bâtiment unique pour chaque faction, des améliorations de la qualité de vie, une interface utilisateur améliorée et neuf nouvelles bandes originales. Cette mise à jour est un grand pas en avant dans le développement qui a commencé il y a près d'un an grâce à l’accès anticipé. Afin de préparer le terrain pour le drame épique et cruel qui se joue au centre de l'univers, Arrakis, de nombreuses caractéristiques qui font la spécificité de Dune: Spice Wars ont été affinées : l'équilibre de toutes les balances, les complots et l'espionnage, les combats brutaux, la politique du Landsraad, le flux d'épices et la menace toujours présente d'Arrakis elle-même.

Shiro Games annonce que Conquest sera la dernière grosse mise à jour de Dune: Spice Wars, avant le passage en version 1.0 prévue en 2023, sans plus de précisions. Vous pouvez retrouver le jeu à 29,99 € sur Gamesplanet.