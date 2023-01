Dune: Spice Wars s'améliore encore avec la mise à jour Line in the Sand

Funcom et Shiro Games ont lancé l'année dernière Dune: Spice Wars, un jeu de stratégie et de gestion de type 4X dans l'univers de science-fiction créé par Frank Herbert. Le titre est actuellement en Early Access sur PC, il a déjà eu droit à plusieurs mises à jour rajoutant du multijoueur, une faction et diverses nouveautés.

Les développeurs continuent évidemment d'améliorer Dune: Spice Wars tout au long de cet accès anticipé et ils lancent aujourd'hui Line in the Sand, une mise à jour qui peaufine plusieurs mécaniques de gameplay suite aux retours des joueurs. Shiro Games détaille :

La mise à jour d’aujourd’hui améliore le contenu à tous les niveaux, et répond à de nombreuses demandes de la communauté. Les joueurs peuvent maintenant examiner et afficher leurs performances grâce à une fonction entièrement nouvelle et très demandée : un tableau de statistiques de fin de partie. Les unités militaires ont également été rééquilibrées et ont reçu des améliorations majeures de l’IA. De plus, la génération de cartes et les points de départ ont été améliorés pour créer des débuts de parties plus équitables, et une barre Landsraad a été ajoutée pour montrer les différentes phases du système complexe, ce qui les rend plus faciles à suivre. D’autre part, il y a de nouvelles régions et des caractéristiques de villages, de nouveaux équipements militaires, opérations d’espionnage et remaniements de conseillers, pour ne citer que quelques ajouts.

Dune: Spice Wars sortira pour rappel de son Early Access dans le courant de l'année 2023, mais vous pouvez déjà l'acheter contre 29,99 € sur Gamesplanet.