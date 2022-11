Dune: Spice Wars lance sa mise à jour Air & Sand en vidéo

Funcom et Shiro Games ont lancé en avril dernier Dune: Spice Wars, un jeu de stratégie 4X dans l'univers de Frank Herbert et qui est actuellement en Early Access. Plusieurs mises à jour ont été publiées depuis, notamment pour rajouter la faction de la Maison Impériale Corrino, mais voici que du contenu inédit est lancé cette semaine.

Les studios célèbrent l'arrivée de Dune: Spice Wars dans le PC Game Pass en lançant la mise à jour Air & Sand, rajoutant notamment des unités volantes qui approfondissent le gameplay, comme l'expliquent les développeurs :

Les unités volantes ajoutent une nouvelle couche de stratégie au champ de bataille. Elles permettent d’équilibrer la puissance du désert avec celle de l’air en utilisant les nouvelles unités Vaisseau et Frégate, capables de traverser la carte sans craindre les vers des sables. Si les combats ont été les aspects ayant connu le plus de changements, les additions et améliorations touchent bel et bien tous les aspects du jeu.

En tant qu'objet vidéoludique le plus récent de la licence Dune et le premier depuis deux décennies, Dune: Spice Wars lie le profond lore et les thèmes de la franchise dans son gameplay. Dans la mise à jour Air & Sand, les joueurs peuvent se rendre compte par eux-mêmes de l’approfondissement de plusieurs de ces mécaniques, telles que les missions d’espionnage, les manigances politiques, ainsi que toutes les nouvelles mécaniques de la Guilde spatiale.

De plus, l’équilibrage a été revu, les quêtes mises à jour, l’interface utilisateur et le système de chat en multijoueur ont été améliorés. Les nouvelles fonctionnalités de village et de Sietch ont ainsi été ajoutées ... et la liste continue.