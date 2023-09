Dune: Spice Wars, la date de sortie précise et une nouvelle faction dévoilées

Toujours en Early Access depuis avril 2022, Dune: Spice Wars va passer en version 1.0 dans les prochains jours. L'éditeur Funcom et le développeur Shiro Games avaient déjà annoncé que l'accès anticipé se terminerait dans le courant du mois de septembre 2023, c'est-à-dire très bientôt, et nous avons aujourd'hui des informations plus précises.

La date de sortie de Dune: Spice Wars en version 1.0 est fixée au 14 septembre 2023 sur PC. À cette date, le 4X aura évidemment droit à une grosse mise à jour qui rajoutera notamment la sixième et dernière faction du jeu, la Maison Ecaz, qui cherche à mettre les mains sur l'épice comme tout le monde, mais en usant de stratagèmes politiques. Les développeurs rajoutent:

La nouvelle faction, la Maison Ecaz, manie le pouvoir avec précision, étendant rapidement son influence sur les terres hostiles d'Arrakis, où le soleil et le ver des sables ravagent tout sur leurs passages. Le prestige de leurs œuvres d'art leur confère un pouvoir unique sur le Landsraad, leur permettant de rivaliser avec les Atréides en termes d'influence politique.

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir la version finale de Dune: Spice Wars, et vous pouvez déjà retrouver le jeu à 29,99 € sur Gamesplanet.