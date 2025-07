F1 25 : la Saison 2 est lancée avec des défis, des notes mises à jour et une livrée gratuite

F1 25 passe la seconde (saison)





Alors que la Formule 1 pendra une petite pause estivale après le Grand Prix de Hongrie dans une dizaine de jours, EA Games et Codemasters lancent de leur côté la Saison 2 de F1 25, leur jeu de course et de simulation sous licence officielle FIA. Les joueurs vont ainsi pouvoir découvrir « de nouveaux défis et récompenses inspirés des derniers événements marquants dans le monde réel ».

Des moments forts à revivre dans le jeu





Pendant cette Saison 2 de F1 25, les joueurs vont ainsi pouvoir revivre la première victoire de Lewis Hamilton chez Ferrari (lors de la course Sprint en Chine) et la première pôle de Kimi Antonelli (toujours en Sprint, mais à Miami) dans des Évènements Scénario. Le mode Élimination fera quant à lui son retour pendant une durée limitée, le dernier pilote est éliminé toutes les 25 secondes dans des parties multijoueur.

Les notes des pilotes enfin mises à jour





Les développeurs vont aussi mettre à jour les notes des pilotes, avec notamment « des hausses significatives » pour les rookies Isack Hadjar et Kimi Antonelli, mais aussi pour Oscar Piastri, l'actuel leader du championnat. Il y aura également des changements pour Max Verstappen, Carlos Sainz et Yuki Tsunoda afin de refléter « les dynamiques changeantes à l'avant et au milieu de la grille ». Les nouvelles notes seront mises à jour demain et seront à retrouver sur le site officiel du jeu.

Une livrée chromée à débloquer gratuitement





Enfin, tous les joueurs qui se connecteront à F1 25 entre le 30 juillet et le 16 septembre prochain pourront obtenir gratuitement la livrée McLaren x Google Chrome du Grand Prix de Silverstone, où Lando Norris et Oscar Piastri ont signé la première et la seconde place à domicile (pour l'écurie comme pour Lando, britanniques).

Vous pouvez acheter F1 25 à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Lire aussi : TEST F1 25 : un peu de fraîcheur, mais toujours pas de révolution