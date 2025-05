BON PLAN : F1 25 est disponible, voilà où l'acheter au meilleur prix (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Cette semaine, Electronic Arts et Codemasters lancent EA SPORTS F1 25, leur nouveau jeu de course et de simulation sous licence officielle FIA. Un titre qui arrivera sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il est même disponible dès aujourd'hui en optant pour l'Édition emblématique numérique.

Le jeu inclura le mode scénarisé Point de Rupture 3, un mode Mon Écurie 2.0, des circuits inversés et des tracés améliorés avec la technologie LIDAR, sans oublier des pilotes, monoplaces et écuries sous licences officielles. Si F1 25 vous fait de l'œil, voici où l'acheter au meilleur prix :



À noter que seul Amazon propose l'Édition emblématique de F1 25, dans sa version PC, contre 79,99 €. Cette version inclut trois jours d'accès anticipé, les chapitres F1 Le Film, le pack Pare-chocs F1 World, 18 000 PitCoin, le Pack Iconique Lewis Hamilton, le pack APXGP, les Icônes pilotes de F3, la collection de livrées de la saison 2025 pour le mode Contre-la-montre de F1 24, l'épreuve Roi de Silverstone avec Lewis Hamilton dans F1 World de F1 24 et un mois d'abonnement à F1 TV Pro (uniquement aux États-Unis). La date de sortie du jeu standard est fixée au 30 mai prochain.

