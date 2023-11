GeForce NOW : 18 jeu rajoutés et le PC Game Pass offert !

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute des titres au catalogue de GeForce NOW, son service de jeux vidéo en streaming accessible sur de nombreux appareils. Mais cette fois, le constructeur ne rajoute pas seulement un paquet de jeux, il fait également un joli cadeau aux abonnés.

Les utilisateurs de GeForce NOW Ultimate qui ont un abonnement de six mois vont ainsi recevoir gratuitement trois mois gratuits pour le PC Game Pass. Le service de Microsoft donne pour rappel accès à un tas de jeux sur ordinateurs, et plusieurs d'entre eux sont jouables en cloud gaming via GeForce NOW. En plus de cela, l'application passe en version 2.0.58 et rajoute la synchronisation des jeux pour les comptes Xbox PC et Ubisoft+, ainsi que la superposition des statistiques de streaming sur Android et le format d'encodage vidéo (AV1, H.265, etc) sur celle-ci. Enfin, voici les 18 nouveaux jeux rajoutés à GeForce NOW cette semaine :

Spirittea (Steam) ;

(Steam) ; KarmaZoo (Steam) ;

(Steam) ; Naheulbeuk’s Dungeon Master (Steam) ;

(Steam) ; Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (Steam) ;

(Steam) ; Arcana of Paradise —The Tower (Steam) ;

(Steam) ; Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Disney Dreamlight Valley (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Hello Neighbor 2 (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Overcooked! 2 (Xbox, Game Pass) ;

(Xbox, Game Pass) ; RoboCop: Rogue City (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Roboquest (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Rune Factory 4 Special (Xbox PC Game Pass) ;

(Xbox PC Game Pass) ; Settlement Survival (Steam) ;

(Steam) ; SOULVARS (Steam) ;

(Steam) ; State of Decay: Year-One Survival Edition (Steam) ;

(Steam) ; The Wonderful One: After School Hero (Steam) ;

(Steam) ; Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Games Store, Xbox PC Game Pass).

