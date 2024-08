GeForce NOW : le jeu phénomène du moment, une démo d'un JRPG très attendu et 23 autres titres rajoutés

NVIDIA continue de s'occuper de GeForce NOW, surtout en période de gamescom 2024. Le constructeur de cartes graphiques rajoute évidemment de nouveaux titres au catalogue de son service de cloud gaming, mais il annonce également que les utilisateurs peuvent désormais s'identifier automatiquement sur Xbox pour accéder plus facilement aux 250 jeux Xbox et aux 150 titres PC Game Pass.

Pour marquer le coup, les jeux Xbox sont à l'honneur cette semaine, avec 18 titres sur les 25 rajoutés. En plus de cela, nous retrouvons des jeux Civilization, la démo de Final Fantasy XVI et surtout Black Myth: Wukong, qui a déjà explosé les compteurs sur Steam. Pour rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien sera lui aussi rajouté à GeForce NOW à son lancement en fin d'année, avec la prise en charge du Ray tracing complet et du DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction pour les membres Ultimate.

Black Myth: Wukong (Steam, Epic Games Store) ;

(Steam, Epic Games Store) ; Final Fantasy XVI Demo (Steam) ;

(Steam) ; GIGANTIC: RAMPAGE EDITION (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Skull & Bones (Steam) ;

(Steam) ; Alan Wake's American Nightmare (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Commandos 3 - HD Remaster (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Desperados III (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; The Flame in the Flood (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; FTL: Faster Than Light (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Genesis Noir (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; House Flipper (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Medieval Dynasty (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; My Time At Portia (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Night in the Wood (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Offworld Trading Company (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Orwell: Keeping an Eye On You (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Project Winter (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Xbox, Microsoft Store) ;

(Xbox, Microsoft Store) ; Sid Meier’s Civilization VI (Steam, EGS, Xbox, Microsoft Store) ;

(Steam, EGS, Xbox, Microsoft Store) ; Sid Meier’s Civilization V (Steam) ;

(Steam) ; Sid Meier’s Civilization IV (Steam) ;

(Steam) ; Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth (Steam) ;

(Steam) ; Spirit of the North (Xbox, PC Game Pass) ;

(Xbox, PC Game Pass) ; Wreckfest (Xbox, PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, disponible contre 159,72 € sur Amazon.

