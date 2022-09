Xbox Game Pass : la suite attendue de jeux PS2 japonais confirmée en day one

Après le Gungrave de Red Entertainment et le Gungrave: Overdose de Ikusabune, la courte série de jeux PS2 va revivre sur consoles modernes avec Gungrave G.O.R.E., un TPS toujours aussi bourrin développé cette fois par les coréens de Studio IGGYMOB et édité par Prime Matter. Le projet de suite avait été annoncé en 2017, mais nous n'avons appris que récemment que sa date de sortie était calée au 22 novembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

Bonne nouvelle si vous jouez sur Xbox, il vient d'être confirmé qu'un partenariat avait été signé pour intégrer Gungrave G.O.R.E. au Game Pass en day one ! Oui, si vous êtes abonnés au service, vous pourrez bien y jouer sur console, PC ou via Xbox Cloud Gaming dès son lancement.

Dans Gungrave G.O.R.E, incarnez l'anti-héros dur à cuire et armé jusqu'aux dents dont vous avez toujours rêvé, et exterminez des tonnes d'ennemis dans un ballet sanglant. Vivez une histoire de vengeance, d'amour et de loyauté, le tout dans un magnifique jeu de tir à la troisième personne, combinant ce qui se fait de meilleur en conception de jeu en Orient et en Occident. G.O.R.E

Malfrat revenu d'entre les morts, vous incarnez l'anti-héros dur à cuire de vos rêves, une machine de guerre ultime, ne montrant aucune pitié pour vos ennemis. Se cacher ou se replier n'est pas une option pour Grave, il fonce droit devant pour exterminer ses ennemis. Affrontez vos ennemis dans des combats armés stylés

Quand un jeu de tir à la troisième personne rencontre des arts martiaux en combat rapproché, cela crée une action fluide et transparente qui vous permet de massacrer vos ennemis dans un ballet sanglant. Utilisez vos pistolets Cerberus aux munitions illimitées et votre EVO cercueil transformable pour réaliser des combos dévastateurs avec un maximum de dégâts, mais toujours avec style. Vive la vengeance !

Lancez-vous dans une course folle, une histoire de vengeance, d'amour et de loyauté épique et sentimentale, avec plus de 12 heures de jeu dans le mode histoire, pour les fans de Gungrave comme les nouveaux. Admirez le paysage

Vivez une aventure épique à travers l'Asie du Sud-Est, dans des lieux réels agrémentés d'une touche futuriste et sombre.

Un point de plus pour le Game Pass, dont vous pouvez profiter de tous les services via la formule Ultimate à 12,99 € par mois.

