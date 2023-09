Xbox Game Pass : le coût exorbitant des jeux révélé suite au leak

Cette journée restera sans doute à jamais l'une des pires pour la division Xbox de Microsoft suite au leak massif de documents provenant de l'audition auprès de la Federal Trade Commission (FTC) dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King, dont le dossier a carrément été supprimé en réaction... Futures consoles mid-gen Xbox Series X|S et manette, liste de possibles jeux de Bethesda, plans pour la prochaine génération de consoles, longue liste de studios dont le rachat a été étudié et envie de Phil Spencer d'acquérir Nintendo, les gros dossiers sont de sortie et ce n'est pas terminé.

Dans le même document indexé PX1052, partagé via ResetEra, où Phil Spencer échangeait en 2022 avec Sarah Bond et d'autres hauts placés au sujet du PC/Xbox Game Pass dans une série d'e-mails à propos d'un manque de jeux au sein du service et des solutions avec des ajouts de AAA réguliers, des données tarifaires importantes ont été dévoilées. Celles-ci sont des estimations de la part de Xbox du coût attendu qui aurait pu être demandé par les éditeurs et studios afin que leur jeu soit ajouté dans le Game Pass.

Estimations de la somme demandée en dollars

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker - 35 millions

Dying Light 2 Stay Human - Plus de 50 millions

Red Dead Redemption 2 - 5 millions par mois

Dragon Ball: The Breakers - Plus de 20 millions

Just Dance - 5 millions

Let's Sing ABBA - 5 millions

Return to Monkey Island - 5 millions

Wreckfest 2 - Entre 10 et 14 millions

Baldur's Gate 3 - 5 millions

Gotham Knights - 50 millions

Assassin's Creed Mirage (Rift sur le document) - 100 millions

Suicide Squad: Kill the Justice League - 250 millions

Star Wars Jedi: Survivor - 300 millions

Mortal Kombat 1 (Next sur le document) - 250 millions

GTA V - Entre 12 et 15 millions par mois

Blood Runner (suite à SnowRunner qui pourrait être Expeditions: A MudRunner Game) - 5 millions

Glitch Busters - 5 millions

Ces données ne vont certainement pas passer inaperçues chez les différents partenaires de Microsoft, qui auront désormais un argument de plus à ajouter à la table des négociations. De plus, la hype autour d'un jeu peut évoluer, comme avec le carton qu'a fait Baldur's Gate 3. Il va sans dire que Larian Studios pourrait clairement se permettre d'en demander bien plus si le titre venait à finir dans le Game Pass et qu'aucun accord n'a encore été signé. Bon, pas sûr que tous apprécient certains commentaires, comme le « c'est une version 1.5 d'AC. Année du 15e anniversaire d'AC. D'ailleurs... plus d'Ubi ? » pour Assassin's Creed Mirage...

