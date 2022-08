Gungrave G.O.R.E : la suite des jeux PS2 tient enfin sa date de sortie, une édition Day One dévoilée

Annoncé en décembre 2017, Gungrave G.O.R.E a enchaîné les déroutes, les apparitions sporadiques et les reports, et visait désormais un lancement en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. La suite directe des jeux PS2 Gungrave et Gungrave: Overdose va visiblement cette fois tenir son calendrier.

Prime Matter et Studio IGGYMOB viennent de confirmer que la date de sortie du retour de Grave sur nos écrans était fixée au 22 novembre 2022. Les précommandes seront récompensées par l'offre d'une Day One Edition ajoutant la tenue Grave O.D. issue du jeu de 2004, et le costume Grave Ronin Mortel imaginé par la superviseuse Ikumi Nakamura. Une bande-annonce inédite centrée sur les personnages, entre cinématiques et gameplay, a été dévoilée au passage.

