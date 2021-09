TGS 2021 : Gungrave G.O.R.E, un premier trailer de gameplay excitant et une directrice créative de renom en superviseuse

Gungrave et Gungrave: Overdose ne sont pas les jeux les plus marquants de la PS2, mais Studio IGGYMOB veut leur proposer une suite digne de ce nom au travers de Gungrave G.O.R.E, supervisé par le créateur de la franchise Yasuhiro Nightow. Le shooter annoncé en 2018 a refait surface à la gamescom 2021 avec une cinématique excitante, et surtout la promesse d'une sortie en 2022 sur PC, PS4 et PS5, mais aussi Xbox One et Xbox Series X|S.

Le titre édité par Prime Matter est définitivement de retour sur la scène médiatique avec un passage au Tokyo Game Show 2021 pour une bande-annonce inédite. Nous y retrouvons la cinématique de la dernière fois, allongée de quelques plans, et surtout plusieurs scènes de gameplay, pour la toute première fois. Forcément Grave y tire à gogo dans des phases de TPS nerveuses, mais il aura aussi d'autres armes d'outre-tombe pour se battre au corps-à-corps.

En dehors de ce trailer, les développeurs ont lâché une information intéressante. Ikumi Nakamura, lead art designer sur les Evil Within et un temps directrice créative sur Ghostwire: Tokyo, a collaboré avec eux pour « apporter son style unique, mais aussi son soutien au Studio IGGYMOB, afin de les aider à donner vie à leur vision du jeu. »

Ikumi Nakamura déclare : « Cette collaboration avec Gungrave G.O.R.E a été un moment tellement précieux pour moi, tout particulièrement en tant que fan de la série originale. L'expérience m'a également fait réfléchir et a ravivé de très bons souvenirs ». « Sa créativité et sa passion sont incroyables ! Elle a apporté sa vision unique et rafraîchissante. C'était la candidate parfaite pour ce que nous souhaitions accomplir pour Gungrave G.O.R.E » ajoute Kay Kim, Senior V.P chez Studio IGGYMOB

Difficile de jauger le degré d'implication d'Ikumi Nakamura, dont la popularité sur la Toile commence à dépasser le pédigrée dans l'industrie, mais le message est passé.

