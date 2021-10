TGS 2021 : Eiyuden Chronicle: Rising, version Switch, gameplay et trailer pour le « town-building Action-RPG »

Les amateurs d'anciens jeux de rôle japonais le suivent de près : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes veut renouer avec l'ambiance des Suikoden en mêlant mécaniques de RPG et gestion d'une ville et de ses nombreux habitants. L'ambitieux projet financé sur Kickstarter est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S en 2023, mais un autre projet servira d'amuse-bouche avant cela.

505 Games et Rabbit & Bear Studios préparent en effet en parallèle la préquelle Eiyuden Chronicle: Rising, qui utilisera une partie du gameplay du « jeu d'Action-RPG où l'on peut construire sa ville » et introduira le passé de quelques-uns des nombreux protagonistes de l'univers. Le Tokyo Game Show 2021 nous a permis de découvrir un peu de gameplay et un tout nouveau trailer, et surtout la promesse de l'arrivée d'une version Switch en plus des autres éditions déjà confirmées.

Eiyuden Chronicle Rising est un jeu d'action RPG où l'on peut construire sa ville. Il se déroule dans le même monde qu'Eiyuden Chronicle. Vous y découvrirez les récits d'avant-guerre de plusieurs personnages qui deviendront vos compagnons dans Eiyuden Chronicle. Une partie des personnages d'Eiyuden Chronicle sera présente dans le jeu, vous y découvrirez également une histoire palpitante, de l'action à en couper le souffle, et vous aurez la possibilité de construire votre ville. Il y aura peut-être même des petits bonus pour les joueurs qui connectent le jeu à Eiyuden Chronicle.

Gameplay de 48:00 à 53:30

Voilà qui devrait ravir les amateurs de jeux du genre, qui devront tout de même être encore un peu patients : Eiyuden Chronicle: Rising arrivera un beau jour de 2022.