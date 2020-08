Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, la suite spirituelle des Suikoden termine son Kickstarter avec 4,5 millions de dollars et de nombreux bonus

Quand Rabbit & Bear Studios, nouveau studio formé par d'anciens cadres de la série Suikoden, a annoncé son Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un ambitieux RPG avec des éléments de gestion, il y avait de quoi être curieux. L'équipe a décidé d'amener son projet sur Kickstarter pour proposer un développement à la hauteur des attentes de la communauté, et elles ont été très élevées. Après un départ canon le mois dernier, le financement participatif s'est terminé ce week-end avec 4 571 418 $ investis par 46 307 joueurs. C'est énorme, et c'est tout simplement le troisième jeu vidéo le plus financé de la plateforme, derrière Shenmue III et Bloodstained: Ritual of the Night.



Avec autant d'argent lâché, la communauté a donc débloqué de nombreux bonus en dépassant des paliers fixés par les développeurs : versions consoles, mini-jeux de cuisine, de pêche, d'échange, de course et d'élevage de monstres, New Game+, effets sonores, système de guilde, localisation en chinois, coréen, brésilien et russe, personnages jouables additionnels, bande-son enregistrée par un orchestre, ajout d'une agence de détectives psychiques, doublage des cut scenes, drapeaux personnalisables, mode classé, jeu de cartes, système de duels, mode classé, gestion d'une ferme, exploitation d'un théâtre, Hero Mode avec des donjons aléatoires, mode Asynchrone permettant de partager virtuellement son équipe à un joueur ou encore mode Town Defense, rien que ça ! Et à cela il faut ajouter des DLC offerts aux backers, à savoir trois scénarios additionnels et des éléments de personnalisation pour notre ville évolutive.

Et la cerise sur le gâteau, c'est l'annonce d'un jeu bonus qui sortira avant Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ! Ce stand-alone sera édité par Natsume (Harvest Moon) et prendra la forme d'un jeu compagnon de gestion de ville avec des ressources à collecter et des mini-jeux, nous offrant au passage un aperçu des mécaniques du produit final. Il sera connecté à ce dernier, avec la possibilité de porter une partie des matériaux amassés dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes pour mieux démarrer sa partie. Il ne sera cependant pas gratuit, les backers seront invités à augmenter leur investissement d'environ 6-7 € pour débloquer ce titre un peu spécial.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est lui attendu pour fin 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et Switch, si cela est technologiquement possible.