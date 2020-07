Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, le Kickstarter du successeur des Suikoden fait un carton, une version pour la « Switch 2 » possible

Chose promise, chose due : Rabbit & Bear Studios vient de lancer le Kickstarter de son Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Il s'agit pour rappel d'un ambitieux JRPG par les anciens cadres des Suikoden qui mêlera jeu de rôle en 2,5D et gestion d'une forteresse où nous pourrons user des talents d'une centaine de héros. Si vous voulez en savoir plus sur la nature du projet, n'hésitez pas à consulter notre précédent article ou la page du financement participatif, où quelques extraits de gameplay inédits sont proposés.



Ce dernier a donc été ouvert lundi, avec pour objectif de récolter 500 000 $ pour développer une version PC. Le cap a été atteint en à peine une heure, et celui des 1 000 000 $ pour concevoir des éditions sur consoles a également été rempli dans la journée. Petite précision : les plateformes visées à la sortie fin 2022 sont les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et éventuellement la prochaine console de Nintendo, mais pas nécessairement la Switch, contrairement à ce qui avait été compris initialement. Celle-ci demanderait du temps et de l'argent simplement pour livrer une version moins performante. Si cette théorique « Switch 2 » à la technique améliorée n'est pas disponible le moment venu, les développeurs proposeront soit une version inférieure sur Switch si cela est possible, soit un remboursement.

Maintenant, tâche à la communauté de faire exploser les objectifs du Kickstarter pour débloquer du contenu supplémentaire. À l'heure de l'écriture de ces lignes, un mode Fortress Town et un mini-jeu de cuisine sont déjà prévus en sus du jeu de base, et un mode New Game Plus, de meilleurs effets sonores et une traduction chinoise sont en ligne de mire.