Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, un JRPG par les créateurs de Suikoden annoncé sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch !

Les amoureux de Suikoden n'ont rien eu à se mettre sous la dent depuis Suikoden V en 2006. La licence n'est visiblement pas près de faire son retour, mais ses créateurs ont décidé de remettre le couvert avec une nouvelle équipe, Rabbit & Bear Studios, avec laquelle ils vont développer un jeu inédit et alléchant : Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Le projet sera dirigé par Yoshitaka Murayama, scénariste et réalisateur des deux premiers épisodes de Suikoden, le lead artist de Suikoden et Suikoden IV Junko Kawano sera de la partie, au même titre que le directeur artistique de Castlevania: Aria of Sorrow Junichi Murakami, le directeur de Suikoden Tactics Osamu Komuta, et les compositeurs Motoi Sakuraba (Tales of, Star Ocean, Baten Kaitos) et Michiko Naruke (Wild Arms).

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est décrit comme une ode aux JRPG de l'ère PlayStation, et mêlera des phases d'exploration et des combats en 2,5D autour d'une histoire parlant de guerre et d'amitié. Une centaine de héros uniques seront présents, d'où le titre du jeu, certains avec des rôles de scientifique ou de cuisinier et pas forcément de combattant. Ils viendront tous grossir notre « ville-forteresse », nous donnant la possibilité de débloquer de nouveaux éléments à forger, de rejoindre différentes guildes, d'échanger des objets spéciaux, ou de défier des voleurs de plus en plus sournois. La cité pourra être améliorée selon les éléments que nous souhaitons développer, pour une vraie liberté dans le gameplay.

Pour rentrer dans les détails de l'univers, nous explorons le continent d'Allraan, où de nombreuses nations et cultures se côtoient. La région a été façonnée par les alliances et conflits entre humains, hommes-bêtes, elfes et créatures du désert, alors que la Ligue des Nations (rien à voir avec le football) tentait de faire régner la paix. L'Empire Galdean a tout de même pris le dessus depuis qu'il a découvert une technologie amplifiant le pouvoir des rune-lenses, la magie locale. Il est désormais à la recherche d'un artefact qui lui permettra d'asseoir sa supériorité sur les terres, mais c'était sans compter sur nos héros Seign Kesling, un talentueux officier impérial, et Nowa, jeune soldat d'un village reclus, dont les destins vont venir mettre à mal leurs plans. Nowa va en effet découvrir une rune-lens ancienne lors d'une expédition pour le compte de la Ligue des Nations, menée par le descendant de la Maison Kesling, créant un conflit sans précédent avec l'empire. Sur leur route, ils vont notamment croiser Marisa, Gardienne de la forêt, Melridge, un tacticien et historien hors-pair, Garr, un homme-bête fait pour la guerre, Lian, une spécialiste des arts-martiaux réfugiée après que les terres de la Ligue ont été attaquées par l'ennemi, ou Mio, une mystérieuse et silencieuse épéiste.

Vous êtes séduits ? Alors il va falloir mettre la main à la poche ! Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes va en effet passer par un Kickstarter qui ouvrira le 27 juillet à 16h00 pour se terminer le 28 août 2020, et les développeurs demandent 500 000 $ pour mener à bien leur projet. En cas d'échec, Yoshitaka Murayama n'exclut pas de demander de l'aide à un « riche mécène » pour soutenir son idée, mais ce ne serait qu'un plan B. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira sur PC si la somme demandée est atteinte, et si certains paliers sont dépassés, des versions PS5, Xbox Series X et Switch seront conçues, pour une sortie à l'automne 2022.

Un premier teaser de gameplay est disponible ci-dessus, et la première bande-annonce sera dévoilée dès l'ouverture du financement participatif. Des images sont visibles en page suivante.