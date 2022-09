TGS 2022 : Eiyuden Chronicle : une bande-annonce grandiloquente pour Hundred Heroes et une édition physique datée pour Rising

Ce matin, les amateurs de RPG du monde entier ont eu l'excellente surprise d'apprendre la remastérisation des deux premiers Suikoden par Konami qui sortiront dans la compilation Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars l'année prochaine. La licence a fait des petits et va avoir droit l'année prochaine à un successeur spirituel appelé Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, qui a refait parler de lui ce jeudi du côté de Xbox avec un nouvel aperçu. 505 Games, qui édite le jeu, partage à présent une nouvelle bande-annonce.

Ce qui frappe immédiatement, ce sont les musiques enchanteresses de Motoi Sakuraba, décidément très en forme actuellement, et Michiko Naruke, qui accompagnent ce tour d'horizon montrant de nombreux combattants en plein affrontement et tout un tas d'environnement qu'il nous tarde d'explorer. Les deux protagonistes se livrant bataille sur un pont sont ensuite introduits, à savoir le garde Nowa (Gakuto Kajiwara) et l'officier de l'Empire de Galdea Seign (Kenji Akabane). Et comme le titre de ce JRPG l'indique, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes nous mettra aux commandes de plus d'une centaine de personnages. Les ambitions de Rabbit & Bear Studios sont grandes et il faudra encore patienter avant de pouvoir y jouer en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Epic Games Store, GOG.com).

En attendant, il est d'ores et déjà possible de jouer à la préquelle Eiyuden Chronicle: Rising sortie plus tôt cette année sur ces mêmes plateformes et qui va bénéficier d'une édition physique dont la date de sortie a été fixée au 26 janvier 2023, mais uniquement sur PS5, PS4 et Switch, et qui coûtera 34,99 €. Il faudra passer par Red Art Games pour se la procurer en Europe. Si vous souhaitez en savoir un peu plus à son sujet, une vidéo présente 6 choses à connaître de cet univers.

Eiyuden Chronicle: Rising est sinon actuellement affiché à -33 % sur PC (Steam, EGS et GOG), mais vous pouvez même l'obtenir avec une remise de -43 % chez Gamesplanet, qui l'affiche à 8,50 € seulement ! Des réductions sur consoles auront également lieu prochainement selon l'éditeur.