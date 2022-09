TGS 2022 : One Piece Odyssey enfin daté avec plusieurs éditions, du gameplay et une bande-annonce teasant Vivi et Alabasta dévoilés

Page 1 : Bande-annonce, date de sortie et éditions de One Piece Odyssey

En début d'année, Bandai Namco annonçait un nouveau jeu One Piece développé par ILCA, One Piece Odyssey, dont le lancement été alors prévu pour cette année. Les mois ont passé sans qu'aucune date ne daigne être donnée lors des apparitions du jeu, que ce soit durant le Summer Game Fest Live ou à l'occasion de la diffusion d'un journal des développeurs. Il aura fallu attendre la présentation de ce jeudi dans le cadre du Tokyo Game Show 2022 pour enfin être fixés et malheureusement, ce ne sera pas pour 2022, mais il ne faudra pas attendre bien longtemps rassurez-vous.

One Piece Odyssey est en effet prévu pour une sortie le 13 janvier 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC par chez nous, et la veille au Japon. La nouvelle bande-annonce révèle que l'île de Waford est légendaire, apparue un jour comme par magie, et qu'elle est « la route lumineuse vers le royaume céleste ». L'histoire raconte qu'elle est habitée par une petite fille et son protecteur géant. Oui, il s'agit clairement de Lim et de l'étrange créature déjà aperçue. Nous apprenons également que cette jeune fille n'aime pas les pirates et va ainsi voler les pouvoirs de l'équipage, nécessitant par la suite de retrouver des cubes les contenant, un bon moyen pour justifier leur évolution puisqu'il s'agit d'un RPG avec des combats au tour par tour. Les souvenirs joueront d'ailleurs un rôle essentiel, puisque la fin du trailer nous montre Alabasta et Vivi (Karoo a aussi été montré sur une capture d'écran ensuite). Tout porte à croire que nous visiterons d'autres lieux iconiques de l'œuvre, reste à savoir lesquels.

Plusieurs éditions seront commercialisées, à commencer par une standard (69,99 €) et une Deluxe numérique (84,99 €) contenant quelques objets et éléments cosmétiques in-game, en plus de donner accès à un futur DLC scénaristique non dévoilé. Des bonus de précommande seront eux de la partie, peu importe l'édition choisie.

Édition Deluxe numérique Le jeu One Piece Odyssey.

Le pack Deluxe incluant :

2 petits bijoux (accessoires en jeu) ;



Tenue de voyage Sniper King.

Pack d'extension aventure :

100 000 Berrys ;



DLC à venir. Bonus de précommande Ensemble de tenues de voyage (apparence pré-ellipse, NDLR).

10 Pommes énergiques.

10 Pommes exaltantes.

3 Gelées dorées.

Enfin, c'est une édition collector (159,99 €) que nous pourrons nous offrir, contenant ce qui suit :

Le jeu One Piece Odyssey ;

Le contenu de l'édition Deluxe ;

Une figurine de Luffy et Lim mesurant 23 x 21 x 21 cm ;

Un boîtier métallique ;

Un lot de 3 cartes postales ;

Une boîte collector en forme de cube.

Vous pouvez revoir toute la présentation ci-dessous si besoin, qui contient un passage avec du gameplay.

En attendant l'ouverture des précommandes, vous pouvez toujours vous procurer One Piece: World Seeker sur Amazon au prix de 22,99 €.