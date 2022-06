One Piece Odyssey : un journal des développeurs instructif diffusé avec une présentation du système de combat

En cette période d'absence de nouveau chapitre de One Piece, toutes les nouvelles concernant la licence sont donc bonnes à prendre pour les fans. Cette fois, c'est du côté du prochain jeu original que nous nous tournons, One Piece Odyssey, qui a aujourd'hui droit à un carnet des développeurs dans lequel le producteur Katsuaki Tsuzuki, le compositeur Motoi Sakuraba et l'éditeur en chef du manga pour le Jump Ken Takano discutent de cette nouvelle aventure.

Après être revenu sur le concept du jeu qui devrait nous faire « voyager vers les profondeurs des souvenirs », le producteur nous apprend que le développement du jeu a débuté il y a de cela 5 ans alors que le manga n'en était encore qu'à Whole Cake Island, ce qui explique sans doute l'absence de Jinbe. Ce n'est qu'en 2019 qu'Oda a créé les deux personnages inédits que sont Adio et Lim, dont nous connaissons les noms depuis le trailer sur l'équipage diffusé au début du mois, et diverses créatures que nous combattrons comme le Léviathan et Pinggouin sec. Nous pouvons au passage admirer les dessins du maître et le travail des artistes du jeu avec les expressions faciales de Luffy.

L'île sur laquelle l'équipage a atterri se nomme sinon Waford, découpée en zones à explorer avec tous les membres de la bande, tous disposant d'un niveau. Des déplacements spéciaux utilisant l'élasticité de Luffy, trancher des obstacles avec les sabres de Zoro, se faufiler dans des espaces étroits dans la peau de Chopper ou créer un pont en faisant appel à Franky seront autant d'action mettant en avant les spécificités de chacun. Cet environnement nous réserve bien des surprises, avec des ruines, zones souterraines, donjons et bien plus. Les combats seront eux au tour par tour avec le choix de l'attaque à effectuer et un concept de zones divisées répartira aléatoirement nos personnages et les ennemis qu'ils affrontent chacun de leur côté, avec une certaine importance donnée au positionnement. Un autre système baptisé « Mise en scène » produira des évènements aléatoires au combat nécessitant que le personnage se surpasse et des attaques coordonnées seront également présentes. Enfin, Motoi Sakuraba évoque de son côté le travail qu'il a effectué sur la bande-son.

Toujours pas de date de sortie à l'horizon, mais One Piece Odyssey sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.