One Piece Odyssey : le DLC Reunion of Memories dévoilé en vidéo, avec comme un gros air de déjà-vu...

En janvier dernier, Bandai Namco et ILCA ont lancé One Piece Odyssey sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, une aventure agréable, bien qu'entachée de divers défauts. Si comme pour nous « Alabasta est littéralement une longue traversée du désert », vous serez donc aux anges en apprenant que le DLC du jeu nous fera y retourner... entre autres destinations déjà incluses dans le jeu. Oui, c'est du sarcasme. En effet, le mystérieux contenu narratif du Pack d'extension aventure inclus dans l'édition Deluxe numérique vient enfin d'être dévoilé et semble de prime abord digne d'une fan fiction avec encore plus de Lim différentes, une aux cheveux blancs et l'autre vêtue de noir, faisant apparaître des cubes sombres boostant les boss déjà combattus maintes et maintes fois.

Heureusement, la fin de cette bande-annonce teaser a de quoi nous exciter un minimum, puisque le seul et unique Ener fait son apparition ! Espérons qu'il ne soit pas le seul et que quelques décors inédits soient ajoutés, à Skypiea au minimum. Voici un synopsis de Reunion of Memories :

Les célèbres pirates prennent un repos bien mérité après leurs incroyables aventures sur l'île de Waford et dans le monde de Memoria, tout droit issu de leurs propres souvenirs. Mais alors qu'ils célèbrent leur dernière nuit ensemble avant de reprendre le large, une jeune fille vêtue de noir et le visage dissimulé sous une capuche apparaît, tenant un étrange cube noir à la main. Elle ressemble à Lim, mais qui est-elle vraiment ? Pour le découvrir, l'équipage du Chapeau de Paille va devoir retourner à Mémoria, puis à Alabasta, qui semble avoir bien changé depuis leur dernière visite, et où le cube nécessaire pour quitter le royaume a disparu ! Le monde des souvenirs n'est plus ce qu'il était et pour rentrer chez eux, Luffy et ses amis devront mettre à jour son ultime mystère.

Le producteur du jeu Katsuaki Tsuzuki a aussi de nouveau pris la parole, déclarant que ce DLC mettra l'accent sur les affrontements en tenant compte du niveau recommandé au cours du scénario principal et nécessitant une approche plus tactique. Si comme nous vous avez monté vos personnages au niveau 99, cela ne devrait pas être pire que le end game. De nouvelles conditions de victoire seront également ajoutées pour pimenter les affrontements.

