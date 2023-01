One Piece Odyssey prend la mer avec une version orchestrale de We Are! pour son trailer de lancement

C'est ce vendredi que Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille vont faire leur retour dans nos consoles et PC avec One Piece Odyssey, un jeu de rôle au tour par tour signé ILCA, qui proposera d'un côté une aventure dans les décors inédits de l'île de Waford et de l'autre un voyage nostalgique dans le monde onirique de Memoria, qui proposera des versions alternatives des arcs Alabasta, Water Seven / Enies Lobby, Marineford et Dressrosa, sur lesquelles s'est globalement faite la fin de la promotion. Tout cela nous est évidemment rappelé dans sa bande-annonce de lancement, qui caresse les fans dans le sens du poil.

C'est en effet avec une version orchestrale de la chanson culte We Are! d'Hiroshi Kitadani ayant servi de premier opening à l'anime (puis repris pour le dixième et à d'autres occasions), que le jeu est lancé, ici composée par Motoi Sakuraba. Pour un projet servant à célébrer les 25 ans de la licence, c'est assez bien vu.

Au passage, et pour rappel, une démo est disponible depuis ce mardi sur le PlayStation Store et le Microsoft Store, permettant de découvrir le début de l'aventure (une à deux heures de jeu), la sauvegarde étant ensuite conservée si vous passez à la caisse. Le producteur de chez Bandai Namco, Katsuaki Tsuzuki, a également pris la parole récemment pour la présenter.

Si One Piece Odyssey vous intéresse, il est vendu 69,99 € à la Fnac.