TEST Hot Wheels Unleashed : les petites voitures dans la cour des grands

Petites voitures, grandes aventures





Malgré quelques apparitions dans des jeux tiers ou des titres sur mobiles, la franchise Hot Wheels est restée bien longtemps loin du devant de la scène vidéoludique. Pourtant, elle est de retour en 2021 avec Hot Wheels Unleashed, un jeu de course développé par Milestone (MotoGP, Ride) en partenariat avec Mattel, le constructeur de jouets. Les petites voitures ont été créées dans les années 60, avec des véhicules basés sur des modèles réels et des créations originales et loufoques, elles prennent vie dans ce jeu vidéo intéressant, mais loin d'être parfait.

C'est rigolo et parfaitement dans l'esprit de la licence Hot Wheels.



Même si Milestone est davantage habitué à la simulation, Hot Wheels Unleashed est évidemment ici un jeu d'arcade, avec une prise en main simple pour un gameplay basique. Le joueur peut accélérer, freiner et déraper, très utile pour recharger son énergie de boost et foncer à vive allure sur les circuits. C'est simpliste, mais terriblement efficace, il ne faut que quelques secondes pour bien prendre en main le titre et avoir des sensations sur la piste, même si quelques dérapages demandent du doigté pour éviter le mur (ou la chute dans le vide). Pourtant, il faut constamment s'adapter, car chaque véhicule est unique, avec cinq attributs influant sur la vitesse, l'accélération, la puissance de freinage, la maniabilité et le type de boost. Certaines voitures ont en effet une barre pleine à utiliser petit à petit, tandis que d'autres ont un boost qui offre une accélération fulgurante, mais plus limitée, qu'il faut donc gérer différemment. Petite subtilité pour un jeu si arcade, la gravité affecte les voitures, qui peuvent donc perdre de la vitesse, voire se retourner, dans les loopings, au joueur de bien gérer ses boosts. Lors des sauts, il est également possible de jouer avec l'inclinaison avant/arrière de la voiture, mais également avec l'angle gauche/droite, pour faire des tonneaux, ce qui ne sert à rien, mais c'est amusant.

Une fois la première étape de la prise en main passée, le joueur peut enchaîner les épreuves sur une carte inspirée des tapis de jeux de voiturettes, un clin d'œil amusant, mais l'idée s’essouffle vite. Se balader sur le tapis est vite agaçant tant il est grand, et surtout, des embranchements sont bloqués, demandant au joueur de réussir un défi sur une course précise... sans indiquer son emplacement sur la carte. Le joueur passe donc de longues secondes à chercher l'épreuve en tournant en rond, pour se rendre compte qu'il n'a finalement même pas encore accès à celle-ci, c'est agaçant, quelques améliorations en termes d'ergonomie n'auraient pas été du luxe. Concernant les épreuves, elles sont peu variées, avec seulement des courses opposant une douzaine de voitures et du contre-la-montre, où seul le joueur est en piste pour battre le temps indiqué. Oui, Hot Wheels Unleashed tourne vite en rond, à l'instar des voiturettes sur les tracés. Même si Milestone se targue d'avoir six environnements, eh bien, ils reviennent finalement tous très vite, le joueur voit toujours les mêmes décors au fil des nombreuses courses, avec les mêmes morceaux de plastique servant à construire le tracé, rendant le tout répétitif.

Heureusement, quelques éléments sont là pour relancer l'intérêt, avec notamment des courses contre des boss. Elles ne sont pas plus compliquées, il s'agit de courses classiques à 12 (alors que des duels auraient été intéressants), mais le niveau est cette fois plus recherché, avec un élément de décor cassant la routine, comme un dragon crachant du feu, un yéti lâchant des zones verglacées sur la piste ou un serpent crachant son venin pour détruire le boost en réserve. C'est rigolo et parfaitement dans l'esprit de la licence Hot Wheels, même si les hit boxes de ces malus manquent clairement de précision, touchant la voiture alors qu'elle est pourtant visuellement éloignée de l'objet. Concernant la difficulté globale, le mode Facile porte bien son nom au début de l'aventure, le joueur fonce comme une fusée sans voir ses opposants après deux virages, mais le niveau s'élève petit à petit au fil des épreuves, avec des courses et surtout des contre-la-montre bien compliqués en fin de jeu, demandant là de parfaitement prendre les virages, de gérer de manière optimale son boost et de ne faire absolument aucune erreur. Terminer le jeu, avec les épreuves bonus, demande dont de la patience et de la précision dans le gameplay, même en Facile, tandis que les acharnés peuvent tenter les modes Normal, Difficile ou Extrême.

La créativité n'a plus de limites





Hot Wheels Unleashed ne se contente heureusement pas de proposer des courses, il a également un petit côté garage de collection, avec déjà 66 voiturettes à débloquer dans le jeu. Concrètement, le joueur en déverrouille en réussissant certaines épreuves ou en ouvrant des boîtes à la manière de loot boxes.

Hot Wheels Unleashed a un vrai aspect créatif.

Ces dernières s'obtiennent là encore en jouant, directement via des boîtes ou des pièces d'or, débloquant une voiture Commune, Rare ou Légendaire. Bon, le côté aléatoire rappelle les heures sombres de l'histoire vidéoludique, nous sommes là dans un système de loot boxes pur et dur, mais sans argent réel à dépenser, et au final, le joueur débloque de nombreuses voitures facilement au fil de l'aventure et peut vendre les doublons pour racheter d'autres boîtes ou améliorer les véhicules qu'il a déjà dans sa collection. Pour compléter son garage, il faudra donc enchaîner les ouvertures de boîtes en recommençant les courses afin d'accumuler de l'or pour les acheter. Et si vous voulez un véhicule précis, une boutique mise à jour régulièrement permet d'acheter directement une voiture sans le côté aléatoire, mais avec des prix en or plus élevés.

En plus de tout cela, Hot Wheels Unleashed a un vrai aspect créatif, permettant au joueur de personnaliser ses propres livrées de voitures en modifiant la couleur et le design à coups d'autocollants, un outil très complet et intuitif permettant de créer la voiturette de ses rêves, côté couleurs du moins, car la forme reste quant à elle fixe. Au moins, cela permet de sortir du lot lors des parties multijoueurs, car oui, le titre est évidemment jouable en ligne jusqu'à 12 joueurs en ligne pendant les courses, ou à deux joueurs en écran scindé sur la même console. Et pour aller encore plus loin, le titre inclut un éditeur de circuit, pour créer son propre niveau dans les six environnements disponibles, dont le Sous-sol, un espace propre à chaque joueur à personnaliser avec un tas d'éléments, débloqués au fil des parties, tout comme les modules de cet éditeur. Rassurez-vous, une fois l'aventure terminée, vous aurez à votre disposition quasiment tous les modules pour construire le circuit en plastique idéal, le joueur devant mettre bout à bout des éléments de la piste, les diriger pour créer une forme, rajouter des atouts et malus (recharge de boost, pièges, etc.) puis le tester afin de le mettre en ligne. L'outil est là encore très complet et plutôt intuitif, il est aisé de créer un tracé simple, mais en passant du temps sur l'éditeur, tout le monde peut créer un circuit vraiment intéressant, ce qui promet des réalisations nombreuses après la sortie du jeu, même si le tout est cantonné aux modules déjà présents dans la campagne solo.

Testé sur PS5, Hot Wheels Unleashed propose quelques fonctionnalités liées à la manette DualSense, avec évidemment des vibrations, mais également des gâchettes adaptatives qui se durcissent pour accélérer et freiner, c'est basique et convenu, mais efficace. Visuellement parlant, il n'y a pas grand-chose à redire, le titre est plutôt joli, les voitures en acier sont reluisantes, les circuits en plastique sont très crédibles, nous avons même droit à quelques effets de flair sur l'écran. Du côté de l'audio, là encore le jeu de Milestone fait le job, avec des sons de moteur percutants, des dérapages qui grincent bien et une seule ombre au tableau, les musiques électroniques peu inspirées, qui s'accélèrent même lorsque le joueur enclenche le turbo, pour un rendu cacophonique.

Pour un retour des voiturettes sur les plateformes majeures, Hot Wheels Unleashed fait au final du bon boulot. Son gameplay ultra arcade et fun colle parfaitement à l'ambiance des jouets de Mattel, les décors sont assez répétitifs, mais sont à encore en adéquation avec ceux accompagnants les vraies petites voitures, le contenu est au rendez-vous avec de nombreuses épreuves et les éditeurs de livrées et de circuits sont suffisamment complets et bien pensés pour contenter tout le monde. Difficile d'imaginer mieux pour un titre de cette trempe, mais Hot Wheels Unleashed reste tout de même un jeu de course trop classique dans son genre arcade, qui arrivera quand même à séduire les fans du genre et les collectionneurs des voitures de Mattel.

Vous pouvez retrouver Hot Wheels Unleashed dans sa Challenge Accepted Edition à 49,99 € sur Amazon ou 69,99 € à la Fnac et chez Micromania.

Les plus L'ambiance Hot Wheels

Le gameplay fun et accessible

Contenu conséquent

Beaucoup de voitures à collectionner

Les éditeurs de circuits et livrées, simples et complets. Les moins Très vite répétitif

La carte peu lisible et pratique

Les loot boxes (même sans payer) pour tout avoir

Notation Graphisme 16 20 Bande son 13 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 16 20 Verdict 14 20