Hot Wheels Unleashed : des voitures et des décors rajoutés avec le pack d'extension Monster Trucks

Jeu de course arcade aux nombreuses possibilités créatives, Hot Wheels Unleashed a bien évidemment droit à son lot de contenus additionnels post-lancement. Le titre de Milestone a notamment accueilli le pack d'extension Batman et les développeurs présentent aujourd'hui un nouveau DLC.

Le pack d'extension Monster Trucks inclura ainsi cinq nouveaux véhicules, un module de construction de circuit, des objets de personnalisation pour le Sous-sol et le profil du joueur, mais également le Stop Motion Studio, un nouvel environnement où les joueurs pourront créer des pistes et s'affronter dessus en faisant la course. Un studio qui est composé de quatre biomes différents : la jungle, la carrière, le désert et la montagne enneigée, à découvrir dans la courte bande-annonce ci-dessus.

La date de sortie du pack d'extension Monster Trucks est déjà fixée au 21 avril 2022 dans Hot Wheels Unleashed. Le DLC sera inclus dans le Pass Vol. 2 ou disponible à l'achat séparément. Au total, le Pass Vol 2. inclura 9 voitures, 3 packs de personnalisation et 3 modules de construction. Vous pouvez retrouver Hot Wheels Unleashed en Challenge Accepted Edition à 47,01 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Hot Wheels Unleashed : les petites voitures dans la cour des grands