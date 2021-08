Hot Wheels Unleashed : des DLC avec Street Fighter, DC, Barbie, Aston Martin, BMW ou encore McLaren annoncés

Milestone (Ride, MotoGP) s'apprête à sortir le mois prochain Hot Wheels Unleashed, un jeu de course avec les petites voitures de Mattel, en partenariat avec le fabricant. Les joueurs retrouveront un tas de modèles de jouets réels dans le jeu vidéo, mais le studio dévoile dès maintenant les futurs contenus additionnels.

Hot Wheels Unleashed aura ainsi droit à trois Passes qui permettront d'obtenir des packs spéciaux téléchargeables avec du contenu supplémentaire. Nous retrouverons des éléments de la licence Hot Wheels, mais également Barbie, DC (Batman, Superman, Wonder Woman), Les Maîtres de l'Univers (Musclor, She-Ra), Street Fighter et Les Tortues Ninja, ainsi que des marques de voitures comme Aston Martin, BMW, Corvette, Chevrolet, Packard et McLaren. Les développeurs promettent de nouveaux DLC gratuits et payants régulièrement avec des véhicules, modules de circuits, objets de personnalisation, ainsi que des extensions à thème avec de nouveaux environnements. En plus de cela, les joueurs pourront participer à des Racing Seasons, des défis à durée limitée pour obtenir de nouvelles voitures et des récompenses exclusives.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir les premiers DLC, le Hot Wheels Pass Vol. 1 sera disponible dès le lancement du jeu avec 10 véhicules, trois packs de personnalisation, trois modules de circuit et un DLC Batman, qui sera détaillé prochainement. La date de sortie de Hot Wheels Unleashed est pour rappel fixée au 30 septembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon dans sa Challenge Accepted Edition.

