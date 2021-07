Hot Wheels Unleashed : DeLorean, Boneshaker, Audi R8 Spyder, un aperçu des folles voiturettes du jeu en vidéo

Pour le moment, Hot Wheels Unleashed a passé beaucoup de temps à nous présenter ses circuits et son éditeur de niveau. Mais il n'avait pas encore pris le temps de nous parler des voiturettes qui pourront être pilotées et personnalisées via un Système de Rareté avec des éléments à débloquer.

Il y aura donc un total de 66 véhicules pilotables, dont de célèbres Hot Wheels de la trempe du Boneshaker et du Twin Mill. Mais nous retrouverons également un tas de bolides basés sur des modèles bien réels, comme l'Audi R8 Spyder ou la Koenigsegg Jesko 2020. Et pour le fun, des autos tirées de célèbres licences, dont le Party Wagon des Tortues Ninja et la Batmobile, pourront aussi intégrer notre garage. Un trailer nous donne un aperçu de tout cela, avec notamment une DeLorean en action.



Véhicules provenant de la pop culture Le Party Wagon

Snoopy

K.I.T.T.

La DeLorean de Retour Vers le Futur

La Batmobile Véhicules provenant d'OEM Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

'55 Chevy

Copo Camaro

'71 El Camino

'69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 Rebel

FIAT 500

'32 Ford Deuce

1956 Ford Truck

2018 Ford Mustang GT

Humvee

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Mini Cooper S Challenge

La date de sortie de Hot Wheels Unleashed, c'est toujours pour le 30 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr.