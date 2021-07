Hot Wheels Unleashed : l'éditeur de circuit présenté dans deux vidéos

Comme tout bon jeu de course arcade, Hot Wheels Unleashed nous emmènera dans différents environnements sur des tracés créés par les développeurs de chez Milestone, mais le titre inclura également un éditeur de circuit, qui est à l'honneur dans deux vidéos, à commencer par une rapide bande-annonce :

Milestone explique que cet éditeur de circuit proposé aux joueurs est le même que celui utilisé par les développeurs pour créer Hot Wheels Unleashed, autant dire que vous aurez toutes les cartes en main pour réaliser les tracés de vos rêves, avec les barres oranges à tordre, plier et étendre pour créer le circuit, et une vingtaine de modules pour le personnaliser, sans oublier les modificateurs sur la piste. Bien évidemment, il sera possible de partager ses créations en ligne et d'essayer les circuits des autres joueurs. En plus de la bande-annonce, une vidéo plus détaillée de l'éditeur de circuit est à découvrir juste ici :

Milestone profite enfin de l'occasion pour confirmer la présence de sept nouvelles voitures dans le jeu, à savoir les 24 Ours, Off-Duty, Supercharged, RocketFire, Street Creeper, Surf 'N Turf et Tricera-Truck. La date de sortie de Hot Wheels Unleashed est pour rappel fixée au 30 septembre 2021 sur PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon dans sa Challenge Accepted Edition.