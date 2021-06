Hot Wheels Unleashed : retour dans les années 90 avec le circuit du Skatepark

Hot Wheels Unleashed continue de se dévoiler petit à petit, le jeu de course de Mattel et Milestone a déjà eu droit à plusieurs bandes-annonces dévoilant des niveaux comme un garage, un gratte-ciel en construction ou encore une école, les studios sont de retour aujourd'hui pour présenter un nouvel environnement :

Cette fois, direction le Skatepark, présenté comme « le niveau avec le plus grand espace disponible », permettant de construire des circuits sans mur ou mobilier qui gêneraient, et le tracé de base propose de sacrées pentes et tremplins, la course ne sera pas de tout repos. Les développeurs ont même pensé à accompagner la bande-annonce d'un titre Punk-Rock très 90's, pour nous mettre dans l'ambiance. Comme à chaque fois, de nouvelles petites voitures sont confirmées, les joueurs retrouveront ainsi les Bad to the Blade, Hot Wheels High, Veloci-Racer, Solid Muscle, Tur-Bone Charged, Roller Toaster et Time Attaxi.

La date de sortie de Hot Wheels Unleashed est toujours fixée au 30 septembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver la Challenge Accepted Edition avec une Bone Shaker exclusive à 49,99 € sur Amazon.