Hot Wheels Unleashed : retour à l'école avec une nouvelle vidéo de gameplay

Mattel et Milestone continuent de dévoiler au compte-gouttes le contenu de Hot Wheels Unleashed, leur jeu de course avec des petites voitures attendu sur ordinateurs et consoles. Après une première vidéo de gameplay dans un garage et une seconde dans un gratte-ciel en construction, retour à l'école :

Les studios présentent en effet cette semaine le niveau du campus universitaire, avec son hall principal reliant la bibliothèque, la salle de classe et le laboratoire de chimie. Un terrain de jeu idéal pour les joueurs, qui pourront créer leurs propres tracés dans cet environnement. Au passage, Milestone et Mattel confirment la présence de sept nouveaux véhicules dans leur jeu de course, à savoir les Street Wiener, Total Disposal, Power Rocket, Skull Crusher, Tanknator, Winning Formula et Exotique. Au total, ce sont une soixantaine de voitures qui seront disponibles au lancement.

La date de sortie de Hot Wheels Unleashed est fixée au 30 septembre 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez le précommander à 49,99 € sur Amazon, dans une Challenge Accepted Edition incluant une vraie petite voiture en acier exclusive.