Hot Wheels Unleashed officiellement annoncé avec une première vidéo

Hot Wheels Unleashed avait complètement fuité sur la Toile à cause du Microsoft Store, le doute n'était pas permis, mais il est désormais officialisé aujourd'hui. Le titre est bien un jeu de course développé par Milestone (RIDE, Moto GP, MXGP) et une première bande-annonce est à admirer juste ici :

Hot Wheels Unleashed proposera donc des courses endiablées avec les célèbres petites voitures de Mattel, associé au projet, et les joueurs pourront « accélérer, sauter et s'écraser sur les circuits oranges iconiques d'Hot Wheels » en solo, mais également en multijoueur en ligne ou local sur un écran scindé. Les joueurs pourront collectionner les voitures avec un niveau de rareté et des caractéristiques, rouler sur des tracés interactifs basés sur des environnements réels et même utiliser un éditeur de circuits pour personnaliser les parcours et les partager en ligne. Andrew Chan, directeur des jeux numériques chez Mattel, déclare :

Nous continuons de nous concentrer sur la façon dont nous engageons notre communauté, à travers toutes les différentes plateformes de jeux vidéo. Hot Wheels a pour ambition d'élever les esprits, Hot Wheels Unleashed fait de cette ambition une réalité pour les joueurs, quel que soit leur âge. L'expertise de Milestone dans le développement des jeux de course nous a permis de transformer la marque Hot Wheels en une expérience vidéoludique convaincante, pour les fans d'Hot Wheels, mais également pour les joueurs qui redécouvriront ces jouets emblématiques .

Michele Caletti, producteur exécutif chez Milestone, rajoute :

Comme de nombreux autres membres de l'équipe qui travaillent sur le jeu, je joue avec les voitures Hot Wheels depuis ma plus tendre enfance. Encore aujourd'hui, je reste un très gros fan et collectionneur d'Hot Wheels. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous dévoués à offrir l'expérience de jeu Hot Wheels la plus authentique et la plus immersive. Nous le devons à la communauté Hot Wheels, mais également à l'enfant qui sommeille en chacun.

La date de sortie de Hot Wheels Unleashed est fixée au 30 septembre 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch. Une Day One Edition sera proposée sur consoles, avec le jeu et le DLC Sportscars Pack qui donnera accès à deux véhicules additionnels, la Track Manga et la GT-Scorcher. Le jeu est déjà disponible en précommande sur Amazon, contre 49,99 €.