Hot Wheels Unleashed : un nouveau jeu console par une référence des jeux de course vient de fuiter, tous les détails

La licence Hot Wheels est incontournable, tout le monde ayant déjà vu ou eu dans les mains une voiture de la marque. Les adaptations en jeux vidéo ne manquent donc pas, mais depuis Hot Wheels : Meilleur pilote mondial en 2013, Mattel s'est surtout contenté de proposer des expériences sur mobiles pour toucher le plus large public possible. Les joueurs se souviennent tout de même avec bienveillance de l'extension Hot Wheels pour Forza Horizon 3.

Surprise, la franchise va revenir dans le milieu des jeux vidéo pour consoles très bientôt. La nouvelle a été révélée malgré elle par le biais d'une page Microsoft Store, désormais supprimée, mais toujours visible en cache. L'heureux élu s'appelle Hot Wheels Unleashed, et sera développé par nul autre que Milestone, le développeur italien derrière les MotoGP, RIDE, MXGP et autre Sébastien Loeb Rally EVO, qui avait pour rappel trois projets secrets pour les mois à venir.

Le spécialiste italien des jeux de courses nous invitera à collectionner les voitures, à les personnaliser avec un éditeur de livrées, à viser la victoire en driftant, utilisant des boosts et prenant des loopings spectaculaires, à créer et partager nos propres circuits, et à prendre part à des sessions multijoueurs à 2 en local et jusqu'à 12 en ligne.

Collectionnez les meilleurs véhicules de l'univers Hot Wheels, construisez des circuits spectaculaires et plongez dans des courses à couper le souffle.

COLLECTIONNEUR OU ARTISTE ? LES DEUX !

Les véhicules Hot Wheels les plus emblématiques et les plus recherchés vous attendent. Préparez-vous à les faire foncer à toute vitesse ! Démarquez-vous en mettant en valeur votre personnalité avec l'éditeur de livrée exclusif.

TOUJOURS PLUS VITE

Prouvez vos compétences en participant à des courses impressionnantes et préparez-vous pour du pur plaisir ! Driftez, chargez votre boost et lancez-vous dans des boucles spectaculaires. Mais fais attention ! Si vous êtes trop lent, la gravité fera son travail. Plus le défi est grand, plus la gloire l'est. Faites la course côte à côte avec vos amis en mode écran partagé pour 2 joueurs ou affrontez jusqu'à 12 adversaires dans des défis en ligne.

CRÉEZ LA FORME DE VOTRE PISTE

D'énormes environnements interactifs attendent d'accueillir vos courses avec leurs propres caractéristiques distinctives, où chaque objet peut devenir une partie intégrante de la piste. Libérez votre créativité avec l'éditeur de circuits le plus excitant jamais créé ! Construisez votre piste en tirant parti de ce qui vous entoure et créez des tracés incroyables à l'intérieur et à l'extérieur du parcours. Pliez et étirez l'emblématique « pièce orange », ajoutez des boucles, des boosters, des obstacles et des éléments spéciaux pour créer un parc d'attractions incroyable pour vos courses. Partagez vos créations les plus folles en ligne et essayez celles des autres joueurs.

COURSE DANS VOTRE MONDE

Aménagez votre chambre personnelle avec un grand nombre d'éléments que vous collecterez au cours de votre aventure et accueillez les courses les plus étonnantes à l'intérieur.