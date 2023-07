Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, un DLC Fast & Furious déjà annoncé en vidéo

Milestone reviendra en octobre prochain avec Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, un nouveau jeu de course avec les petites voitures de Mattel. Un titre qui permettra de piloter de nouveaux véhicules dans des environnements en plastique, avec de nouvelles mécaniques de gameplay.

Mais aujourd'hui, Milestone dévoile une collaboration avec l'une des franchises cinématographiques les plus populaires de ces dernières : Fast & Furious. Les joueurs de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged pourront ainsi piloter la Dodge Charger SRT Hellcat WideBody dès le lancement du jeu en octobre, puis d'autres véhicules seront rajoutés par la suite en DLC. De quoi mettre en lumière le dernier film de la saga en date, Fast & Furious X, les joueurs pourront se prendre pour Dominic Toretto dans le jeu de course de Milestone. Le titre permettra en effet de faire des sauts et doubles sauts pour éviter certains obstacles, sans oublier les dérapages. Mike DeLaet, global head of digital gaming chez Mattel, commente :

Nous sommes ravis de rapprocher encore plus ces deux franchises emblématiques dans Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged, s'appuyant sur des années de collaboration avec nos merveilleux partenaires d'Universal Games et Digital Platforms. Vous auriez du mal à trouver une combinaison plus naturelle que Hot Wheels et Fast & Furious, et l'équipe de Milestone a fait un travail remarquable en donnant vie aux véhicules favoris des fans, en respectant le design authentique de Hot Wheels Unleashed.

Andrea Loiudice, publishing director chez Milestone, rajoute :

Nous sommes fiers et heureux de collaborer avec Universal Games et Digital Platforms pour amener la légendaire franchise Fast & Furious sur les pistes virtuelles de Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Ce partenariat va alimenter l'euphorie des joueurs du monde entier, laissant libre cours à leur imagination au volant de leurs véhicules Fast & Furious préférés. Nous apprécions la contribution de Mattel sur une collaboration aussi importante et nous sommes impatients de voir l'émotion et la joie qu'elle apportera aux joueurs.

La date de sortie de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged est fixée au 19 octobre 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez déjà le précommander en Pure Fire Edition avec une vraie petite voiture exclusive à 59,99 € sur Amazon.