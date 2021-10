Hot Wheels Unleashed : des super-voitures en approche dans les trailers de la DC Super-Villains Racing Season et du DLC Batman Expansion

En plus du DC FanDome, un DC Kids Fandome se tenait ce week-end avec d'autres annonces forcément moins marquantes. Nous y avons tout de même retrouvé Hot Wheels Unleashed, le jeu de course avec des voiturettes numériques de Milestone, pour la présentation de futurs éléments supplémentaires du titre avec 2 trailers, des partenariats avec un tas de licences connues étant toujours prévus.

Déjà, une DC Super-Villains Racing Season se déroulera du 11 novembre au 18 janvier 2022, avec des éléments à débloquer en complétant des défis en tout genre : une partie sera gratuite, l'autre sera exclusive aux acheteurs du DLC Racing Season. Nous ne savons pas encore ce qui sera accessible sans frais ou non, mais la saison introduira des objets de personnalisation pour notre sous-sol et notre profil de joueur, des engrenages, des pièces, et surtout 6 véhicules aux couleurs de vilains de l'univers de Batman : Bane, Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke et Harley Quinn.



Si vous en voulez plus dans cet esprit, il va obligatoirement falloir passer à la caisse. Un pack Batman Expansion sera vendu seul ou via le Hot Wheels Pass Vol. 1 à compter du 2 décembre, et amènera le circuit de la Batcave, une carte inspirée de Gotham en mode Carrière, un module Joker Funhouse Split, des objets cosmétiques, et 5 bolides : Le Pingouin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth et Joker GT.

Pour ceux qui l'auraient manqué, le Pass Vol. 1 débloquera sinon un Tropical Wave Customization Pack, M. Bison, Superman, l'Aston Martin DB5 1963 et un module Rolling Boulders dès ce 21 octobre, un Pink Fashion Customization Pack, Blanka, Wonder Woman, l'AcceleRacers Deora II et Leonardo des Tortues Ninja le 18 novembre, et enfin le Holiday Season Customization Pack, l'AcceleRacers Bassline, le Dream Camper de Barbie et les modules Spinning Tire et Dinopult le 16 décembre.

Hot Wheels Unleashed est disponible à partir de 33,50 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : TEST Hot Wheels Unleashed : les petites voitures dans la cour des grands