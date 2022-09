Hot Wheels Unleashed : une Game of the Year Edition lancée sur PC, PlayStation, Xbox et Switch

Hot Wheels Unleashed n'aura pas été LA sensation de l'année 2021 du côté des jeux de courses, mais le titre de Milestone avec les petites voitures de Mattel avait quand même des arguments pour séduire les joueurs à la recherche d'une expérience arcade avec pas mal de contenu. Et ceux qui ont loupé le départ vont pouvoir se rattraper.

Les studios viennent en effet de lancer Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Une édition spéciale qui regroupe les trois pass d'extension et plusieurs DLC sortis depuis le lancement l'année dernière, autant dire qu'il y a de quoi faire avec cette version. Au passage, le développeur indique que Hot Wheels Unleashed s'est écoulé à 1,5 million d'exemplaires, un chiffre qui pourrait grimper avec la sortie de cette version GOTY. Voici le contenu précis inclus :

Le jeu Hot Wheels Unleashed ;

Les pass Vol.1, 2 et 3 de Hot Wheels Unleashed ;

Le pack Hot Wheels Street Beasts ;

Le pack Hot Wheels Street Sportscars ;

Le pack Hot Wheels Street Beefed Up.

Si vous avez déjà le jeu de base, vous pouvez retrouver un GOTY Upgrade Pack pour accéder d'un coup à tout le contenu additionnel listé ci-dessus. Pour rappel, Hot Wheels Unleashed sera offert aux abonnés PlayStation Plus Essential en octobre 2022. Vous pouvez sinon retrouver le jeu en D1 Edition à 29,99 € sur Amazon.

