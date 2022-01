Crusader Kings III : les versions PS5 et Xbox Series X et S datées

Crusader Kings III fait déjà le bonheur des joueurs PC, ces derniers attendent d'ailleurs l'extension The Royal Court au début du mois prochain. Mais Paradox Interactive avait annoncé dès l'année dernière un portage sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, qui vient de dévoiler sa date de sortie en vidéo.

Crusader Kings III sortira donc le 29 mars 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S. Le contenu sera le même, il s'agira de gérer sa dynastie en s'occupant d'un tas de paramètres dont l'annexion de territoires par la guerre, les mariages politiques ou encore la descendance des familles, sans oublier de comploter pour organiser des assassinats. Le portage est assuré par Lab42, qui a repensé l'interface et les contrôles pour les télévisions et les manettes, avec notamment la possibilité de naviguer dans les menus grâce aux gâchettes et sticks analogiques. Les joueurs retrouveront aussi des retours haptiques et des gâchettes adaptatives. La DualSense de la PS5 aura même droit à une fonctionnalité pour ressentir le stress des personnages, durcissant l'activation de la gâchette. Enfin, voici quelques points clés du jeu :

Un jeu centré sur les personnages - Chaque personnage dispose de sa propre personnalité. Les événements et les options disponibles en jeu dépendent largement du type de personnage qu'incarne le joueur.

- Chaque personnage dispose de sa propre personnalité. Les événements et les options disponibles en jeu dépendent largement du type de personnage qu'incarne le joueur. Des possibilités illimitées - Il est possible d'incarner les souverains d'une maison noble d'Islande, d'Inde, de Finlande, d'Afrique Centrale, et de bien d'autres endroits du monde, sur cinq siècles. Au fil de sa vie, chaque dirigeant sera amené à croiser de mystérieux voyageurs, des enfants gâtés, de rusés maîtres-espions, des saints, et bien plus encore.

- Il est possible d'incarner les souverains d'une maison noble d'Islande, d'Inde, de Finlande, d'Afrique Centrale, et de bien d'autres endroits du monde, sur cinq siècles. Au fil de sa vie, chaque dirigeant sera amené à croiser de mystérieux voyageurs, des enfants gâtés, de rusés maîtres-espions, des saints, et bien plus encore. Des guerres sans merci - Les joueurs devront rallier leurs vassaux et leurs hommes d'armes pour assiéger les citadelles ennemies ou mater des rébellions. Prendre part à la bataille personnellement est honorable, mais la clef de la victoire réside dans la planification stratégique.

- Les joueurs devront rallier leurs vassaux et leurs hommes d'armes pour assiéger les citadelles ennemies ou mater des rébellions. Prendre part à la bataille personnellement est honorable, mais la clef de la victoire réside dans la planification stratégique. Des mariages royaux - Les joueurs pourront étendre leur dynastie dans le monde entier, et apposer leur sceau sur les royaumes et les duchés les plus lointains. Les mariages sont une bonne façon de gagner en influence et avoir une descendance assure de conserver les terres dans la famille.

- Les joueurs pourront étendre leur dynastie dans le monde entier, et apposer leur sceau sur les royaumes et les duchés les plus lointains. Les mariages sont une bonne façon de gagner en influence et avoir une descendance assure de conserver les terres dans la famille. Des saints et des pécheurs - Garder la foi ou commettre les pires atrocités au nom de la nation : le choix appartient au joueur. Lorsque le vin de messe tourne au vinaigre, il est toujours possible d'embrasser l'hérésie ou de créer une nouvelle religion plus en adéquation avec les besoins de la couronne.

Vous pouvez déjà précommander Crusader Kings III sur consoles à 42,49 € sur Amazon.