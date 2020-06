Valorant : le free-to-play et sa mise à jour 1.0 disponibles, voici où le télécharger gratuitement

Nous y sommes ! Depuis ce matin, 7h00, vous pouvez télécharger Valorant, le FPS en 5v5 de Riot Games qui espère bien mettre un coup dans la fourmilière des expériences multijoueurs. Si vous voulez télécharger gratuitement ce free-to-play, rien de plus simple : ça se passe directement sur le site officiel.

Les développeurs en profitent pour lancer une mise à jour 1.0 qui équilibre l'expérience et corrige bien des bugs. Mais elle ajoute aussi un personnage nommé Reyna, la carte Ascent et le mode Spike Rush : vous pouvez découvrir le changelog complet ci-dessous. Maintenant, à vous de jouer et de profiter de l'Épisode 01 appelé Ignition, ou Embrasement en bon français.