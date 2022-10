Lost Ark : le MMORPG free-to-play fête lui aussi Halloween avec la mise à jour Mystiques et chaos

Comme tout bon jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, Lost Ark a régulièrement droit à des mises à jour de contenu, et cette fois, Amazon Games et Smilegate RPG vont célébrer Halloween avec Mystiques et chaos, un évènement qui vient d'être lancé ce matin. Du contenu évidemment à l'ambiance horrifique, place à la bande-annonce :

Et voici maintenant ce que propose la mise à jour Mystiques et chaos de Lost Ark :

À LA UNE : NOUVEAUX RAIDS

ÉVÈNEMENT DE RAID ABYSSAL DE MYSTIQUE

Le gardien Mystique, anciennement connu sous le nom de « Héraut de Vairgrys » et de « Porteur de l'Arche », a commencé à émettre des brumes dangereuses depuis le chaos insidieux et doit être vaincu dans ce nouveau raid abyssal à durée limitée.

Lors de cet évènement, les joueuses et joueurs se battront à travers trois portails, et recevront des jetons de l'évènement une fois le raid réussi. Ces jetons sont échangeables contre des récompenses et des objets auprès d'un PNJ dédié dans chaque ville. En plus de ces récompenses, vous pouvez engranger une ribambelle de hauts faits. Vous pouvez affronter Mystique une fois par semaine et par expédition.

Durant l'évènement du raid abyssal, la « balance d'harmonie » est appliquée, ce qui adapte les caractéristiques du personnage en fonction du niveau du gardien. Un niveau d'objet de 1302 ou plus est requis pour combattre Mystique et l'évènement est prévu pour durer trois semaines, du 26 octobre au 16 novembre.

RAID DE LÉGION DE VYKAS : NIVEAU DE DIFFICULTÉ INFERNAL

La version la plus difficile des raids de légion, la difficulté « Infernal », consiste à prouver que vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs d'Archésia, et à gagner en prestige. Plutôt que de courir après les récompenses normales que sont l'équipement, les matériaux et tout ce que vous recevez dans un raid de légion, les récompenses du mode Infernal mettent en valeur votre victoire avec des titres, des hauts faits, des structures de forteresses et plus encore ! La balance d'équilibre est appliquée, et le raid nécessite l'utilisation du livre de coordination, de sorte que l'équipement de chacun est normalisé par rapport au niveau du commandant de légion que vous affrontez. Vous devez être au niveau d'objet 1460 pour accéder au raid de légion de Vykas en difficulté Infernal.

RAID DE GARDIEN D'ACHATÈS (ÉPREUVE)

Le raid de gardien d'Achatès (Épreuve) est une expérience redoutable, dont le niveau de difficulté rappelle les des raids de légion en Infernal. Vous ne pouvez y participer qu'après avoir configuré votre archétype dans le livre de coordination. Si vous parvenez à le vaincre, vous recevrez des récompenses prestigieuses sous forme de hauts faits et d'un titre légendaire qui vous donnera du prestige et le droit de célébrer votre victoire durement acquise. Un titre spécial est également attribué à la première équipe qui termine le raid dans une région.

Le raid de gardien d'Achatès (Épreuve) affiche la première victoire de la région et le temps de victoire le plus rapide. Comme il y aura une concurrence inévitable pour ces créneaux convoités, nous ouvrirons le raid simultanément à une heure plus conviviale pour toutes les régions, le samedi 29/10 à 21h00 HAEC (19h00 UTC), afin de permettre à un maximum de joueurs de participer équitablement à la compétition.

GÉNÉRAL

ORDALIE COMPÉTITIVE SAISON 2

Les classements du jeu compétitif ont été condensés et ajustés en se basant sur les performances des saisons précédentes.

Si vous avez participé à une saison précédente, votre classement sera condensé et ajusté en se basant sur le classement de la saison précédente.

Si vous n'avez pas participé à la saison précédente, votre classement débutera à 1150.

Cette saison, nous avons analysé les précédents classements du jeu compétitif et ajusté divers critères de notation pour vous aider à atteindre un rang qui corresponde mieux à vos capacités. Nouveaux rangs de cote de la saison 2 :

Bronze : 1-1099 ;

Argent : 1100-1299 ;

Or : 1300-1499 ;

Platine : 1500-1699 ;

Diamant : 1700-1899 ;

Maître/Maîtresse : 1900+, classement pour les 200 meilleurs joueurs ;

Grand maître/Grande maîtresse : les trente meilleurs joueurs.

Informations générales sur la compétition :

Le nombre de pièces de courage gagnées la saison dernière a été réinitialisé à 0 ;

Les joueurs et joueuses Or, Platine, Diamant et Maître recevront des récompenses spéciales en fin de saison ;

Vous pouvez à nouveau gagner des points de rang JcJ ;

Les récompenses d'honneur achetées lors de la saison 2 seront disponibles jusqu'au début de la prochaine saison ;

Avec le début de la saison 2, la boutique de l'Ordalie a été renouvelé. Plus vous atteignez un rang élevé, plus vous pouvez échanger d'objets.

FESTIVAL DE LA MOISSON D'ALDEBARAN

Le festival de la moisson d'Aldebaran est un festival traditionnel archésien qui commémore le jour où Aldebaran (le dieu de la vie) donna vie à la terre pour la première fois. En ce jour où se lève la plus grosse lune, la coutume veut que les habitants d'Archésia mangent de la nourriture préparée à partir du grain récolté et prient pour la santé de tous. Le festival Aldebaran se tient sur l’île du marché nocturne de Mokomoko. Pour vous rendre sur l’île du marché nocturne de Mokomoko, parlez à Mogobaba dans les villes. Le paquebot assurera la liaison avec l’île pendant toute la durée de l’évènement. Une nouvelle âme insulaire et une tâche d'Una ont été ajoutées à l’île du marché nocturne de Mokomoko.

Des récompenses sont disponibles pour ceux qui participent au festival, dans le cadre d'un nouvel évènement à durée limitée. Après avoir terminé une courte chaîne de quêtes ponctuelles, les joueurs peuvent accomplir des quêtes quotidiennes pour gagner des objets sur le thème de la nourriture (jetons) qu'ils pourront combiner pour créer des coffrets cadeaux. Ces coffrets cadeaux peuvent ensuite être utilisés pour acheter des objets, notamment des packs de cartes, des coffres de sélection de soutien d'affinage et bien d'autres choses encore. Cet évènement se déroulera tout au long de l'automne, jusqu'au 7 décembre.

MISES À JOUR GÉNÉRALES

Mise à jour et rafraîchissement de la chaîne de récompense des bonus de connexion quotidienne.

Ajout de nouveaux évènements « Fevertime » pour les prochains weekends.

Amélioration de la gestion des récompenses d'évènement de connexion non réclamées.

MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE



Rendez-vous dans la boutique en jeu pour trouver de nouveaux familiers, structures de forteresse, apparences et montures !

GARDE-ROBE DE NERIA : ÉDITION HALLOWEEN

La boutique éphémère d'apparences est de retour ! Consultez la garde-robe de Neria et créez le costume parfait pour votre personnage.

FAMILIERS D’HALLOWEEN

APPARENCES DE VICTIME DE LA MODE

NOUVELLES STRUCTURES DE FORTERESSE

MONTURE CARROSSE-CITROUILLE

CORRECTIONS DE BUGS NOTABLES